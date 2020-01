Suben bonos en $ y retroceden títulos en US$, tras anuncio de Gobierno de proyecto sobre deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los bonos en pesos mostraron hoy subas de hasta 4,5% y los títulos en dólares cerraron con pérdidas de hasta 5,4%, tras el anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, de que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para restaurar la sostenibilidad de la deuda externa.



La iniciativa -que en horas de la tarde fue presentada ante la Mesa de Entrada de la Cámara baja, tiene como objetivo "sine qua non" que el país mejore al menos dos de las siguientes condiciones: quita de capital (montos); plazos (reperfilamiento); e intereses (quita de cupones), detalló el ministro.



En ese marco, justificó el pedido de tiempo que el gobierno bonaerense formuló a los bonistas, y recordó que la provincia "continúa pagando intereses, pero lo que pide es prolongar un vencimiento de capital del 26 de enero para mayo, de modo de permitir que la Nación tome la iniciativa en este proceso y que la provincia de Buenos Aires vaya detrás".



Casi a la par de la rueda de prensa de Guzmán, en el Foro Económico de Davos, en Suiza, su mentor, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, dijo que la Argentina deberá hacer recortes significativos en su deuda, en declaraciones formuladas en el marco del Foro Económico de Davos.



Bajo este contexto, los bonos en dólares operaron hoy en baja ante la posibilidad de una quita tras las declaraciones de Guzmán y Stiglitz.



Por su parte, los títulos en pesos tuvieron una marcada tendencia positiva tras los indicios dados por el titular del Palacio de Hacienda de que se iban a seguir pagando.



La idea que transmitió Guzmán es que la deuda en pesos "se va a ir pagando y rolleando", dijo a Télam un analista de mercado.



A tono con esa apreciación, Alejandro Kowalczuk, director de Asset Management de Argenfunds, sostuvo que la intención del Gobierno es cumplir con los compromisos en pesos, como viene haciendo, e ir renovando las colocaciones al vencimiento.



"Esto generó por un lado subas significativas en los bonos nominados en pesos, dada la mayor claridad con respecto al cumplimento en los pagos, sumado al éxito del canje de ayer de LECAP por LEBAD", detalló el especialista.



Por el contrario, el anuncio del ministro impactó de "manera negativa" sobre los títulos en dólares, en especial los emitidos bajo legislación extranjera, "por temor a que la nueva ley implique un cambio de condiciones de intereses, plazos y/o quita de capital, sumado a las palabras de Stiglitz".



Por su parte, Daniela Wechselblatt, CEO de DW Global Investments, afirmó que una de las pocas conclusiones "rescatables" de la jornada fue que "la deuda en pesos no corre peligro por el momento y por eso subieron durante el día".



Wechselblatt advirtió que la incógnita se centra en los bonos soberanos en dólares, sobre los que el Gobierno salió nuevamente a dejar en claro que no hay capacidad de pago.



"El peor enemigo de los mercados es la incertidumbre, y la caída en los bonos nominados en moneda extranjera se da por este motivo", finalizó la especialista.



Esta situación repercutió sobre la bolsa porteña, que cerró la rueda con una sensible baja de 3,64%.



Así, en el panel líder del índice bursátil porteño, el único papel que mostró una ganancia fue Byma, con una suba de 0,33%.



En sentido contrario, Central Puerto cayó 6,00%; Edenor perdió 5,26%; Pampa Energía, -5,07%; YPFD, -5,05%; y Cablevisión cedió 5,02%.



En tanto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con números en rojo, encabezadas por Central Puerto (-8,1%); Banco Supervielle (-6,6%); Corporación América (-5,7%); Banco Francés (-5,0%); e YPF (-4,8%).