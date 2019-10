Sudáfrica goleó a Canadá 66 a 7 y pasó a cuartos de final del Mundial de Rugby de Japón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado de Sudáfrica, uno de los candidatos al título, goleó hoy a Canadá por 66 a 7 (primer tiempo 47 a 0) y avanzó a los cuartos de final de la IX Copa del Mundo de rugby que se realiza en Japón, en un partido válido por el Grupo B. El encuentro se jugó en el Kobe Misaki Stadium de la ciudad de Kobe y Sudáfrica ahora encabeza el grupo con 15 unidades (4 partidos), seguido por Nueva Zelanda, 14 (4), Italia, 10 (4), Namibia y Canadá (ambos con 3), 0. Los Sprinbooks, que en el debut cayeron ante Nueva Zelanda por 23 a 13 y por eso serán segundos en el grupo, sumaron nueve tries por intermedio de Damian de Allende, S'Busiso Nkosi, Cobus Reinach (3), Warrick Gelant, Frans Steyn, Schalk Brits, Damian Willemse y Frans Malherbe, con ocho conversiones de Elton Jantjies. Para Canadá los siete puntos se concretaron con un try de Matt Heaton convertido por Peter Nelson, Sudáfrica jugará en cuartos de final ante el segundo del Grupo A, que puede ser Irlanda, Japón o Escocia el domingo 20 de octubre en el Tokio Stadium desde las 7.15 de Argentina. Nueva Zelanda, que debería vencer en el último cotejo del grupo a Italia sin sobresaltos, tendrá como rival a Irlanda, Japón o Escocia en cuartos a jugarse el sábado 19 también en Tokio a las 7.15. Sudáfrica con este partido suma 40 en mundiales (no jugó los dos primeros en 1987 y 1991) con 33 triunfos y siete reveses, habiendo ganado dos títulos, como local en 1995 y en Francia 2007. Mañana se jugarán tres partidos en la continuidad del mundial: Argentina-Estados Unidos, Grupo C a la 1.45, Escocia-Rusia por el Grupo A a las 4.15 y Gales-Fiji por el Grupo D a las 6.45.