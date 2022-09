El pasado jueves se conocía la noticia de la muerte de una nena de 12 años que había tomado la decisión de quitarse la vida. La niña era alumna del Colegio Andacollo, y a raíz de esta situación, un gran número de irregularidades que suceden dentro de la institución, salieron a la luz, gracias a las denuncias de los mismos alumnos que asisten al lugar. Uno de los temas principales y por los que presuntamente la menor se habría quitado la vida, son las situaciones de bullying que de dan en las aulas.

Mediante redes sociales, los alumnos del Colegio Andacollo en Chimbas, organizaron una marcha para reclamar por una mayor presencia de las autoridades de la institución. Luego del lamentable suceso, tal como ocurrió en otras escuelas, los chicos, eligieron alzar la voz para ser escuchados y dar a conocer por las situaciones que atraviesan gracias al bullying.

"Hay bullying dentro del colegio, pero de eso no se habla. El gabinete solo "atiende" a los chicos que fueron víctimas, pero no se hace nada con los que hacen daño. De hecho, en el gabinete de la escuela, solo hacen una derivación, los chicos tienen que ser atendidos en otro lugar y no se hacen cargo del problema", contó a DIARIO HUARPE, la madre de una de las menores presentes en la marcha.

Cerca de 100 chicos, acompañados de padres y madres, llegaron esta tarde hasta las puertas de la institución, con el claro objetivo de reclamar por una mejor contención para todos los alumnos del colegio, pero las autoridades eligieron cerrar las puertas y dejar afuera a todos los alumnos del turno mañana. "Nosotros les pedimos que se hagan reuniones de padres para que nos cuenten que sucede dentro de las aulas, pero no lo hacen. Están cerrados en el tema. Los papás de la nena que se quitó la vida también estuvieron presentes y por la situación, la madre se terminó descompensando", explicó la mujer.