Al igual que los alumnos de la Escuela Comercio, este jueves los estudiantes del Colegio Central Universitario realizaron una sentada y pusieron carteles en las paredes para reclamar por más medidas que aborden la salud mental. Estas iniciativas se dieron después del hecho ocurrido en el Centro Cívico, que terminó con la vida de una joven estudiante de 18 años.

Bruno Giuliani, referente del Centro de Estudiantes del Central, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó la situación que viven sus compañeros y el resto del alumnado. Dijo que el gabinete psicológico del colegio no cumple con su rol y denunció que los directivos no tomaron medidas concretas sobre salud mental, el manejo de las emociones o inteligencia emocional.

Solo hubo promesas de charlas y otras actividades, pero que no se llevaron a cabo. “Desde que pasó lo del Centro Cívico, solo dieron charlas a los padres y los docentes, que no fueron tan buenas y a nosotros, los del alumnado, no recibimos nada”, aseveró Giuliani.

Los alumnos de sextos y quintos años de la escuela se reunieron a la mañana de este jueves, pero la medida continuará durante la tarde con el resto de los cursos.

Según Giuliani, la situación en el Central Universitario es mucho más preocupante porque tuvieron la pérdida de un compañero muy querido hace tres meses y varios intentos de suicidios entre los integrantes de la comunidad educativa.

El alumno aseguró que no hubo ningún tipo de abordaje desde que ocurrió la muerte de ese compañero, que también era parte del centro de estudiantes. Tras el deceso, el colegio declaró el asueto, pero al día siguiente no mantuvo la bandera a media asta en símbolo de respeto, no hubo minuto de silencio y no se nombró al joven, según aclaró Giuliani. “Para nosotros fue una falta de respeto”.

Por último, el representante de los alumnos pidió “que se mejore el trabajo con las emociones”. Exigió que las autoridades dejen de pensar cómo los alumnos van a completar las unidades y las materias y comiencen a ver cómo van a abordar la contención emocional. “Queremos encontrar un espacio de confort, queremos ser escuchados”, cerró.