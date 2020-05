Susana Giménez y su polémico viaje a Uruguay: “Después de 65 días encerrada, tenía derecho a venir”

Tomó un vuelo a Punta del Este junto a su hermano Patricio. “Sé que estamos en etapa de aislamiento, pero yo pedí permiso”, explicó la diva desde el país vecino.

De entrada causó revuelo. Porque, claro, lo que Susana Giménez diga, opine o haga siempre es noticia. Pero para evitar que la misma creciera más de lo necesario, la diva (también como siempre) salió a poner el cuerpo –o puntualmente su voz– para contar cómo y por qué viajó al Uruguay en pleno aislamiento nacional a raíz de la pandemia de coronavirus:

“Me vine con mi hermano Patricio, ya que Mercedes (Sarrabayrouse, su hija) no podía acompañarme, porque tenía cosas que hacer”, comenzó a explicar al programa TN Central. Y continuó:

“Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá. Pedí permiso como residente para venir, porque tengo casas acá. No te podés subir a un avión, si no pedís un permiso. Tenés que llenar más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Cuando llegás te toman la fiebre y me parece perfecto. Ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros, feliz…. Catorce días tengo que estar así acá”, agregó.

También contó algunas intimidades, puertas adentro: “Yo soy muy solitaria, nunca me aburro, pero que mis perros cuando llegué no me dieron pelota y casi me muero del corazón. Necesitaba traer a mi cachorra Rita porque me estaba destrozando la casa. Tengo personal acá, tengo jardinero, casero, la gente tiene que cobrar. Aparte –aclaró– yo me sé cuidar sola y sé muy bien lo que tengo que hacer”.

En cuanto al aislamiento social preventivo y obligatorio, aportó su opinión, siempre alejada de cualquier respuesta de casete: “Al principio estaba de acuerdo, pero 65 días me parece que ya está. Aparte, lo peor es que tengo miedo que digan que va a haber quince días más. Estuvo bien hacer la cuarentena rápido porque se ahorraron muchas desgracias, pero ya basta”, sostuvo.

Hasta que uno de los periodistas del ciclo le anticipó la posibilidad de que la cuarentena se extienda por otras diez semanas, debido a la posibilidad de aumento de los contagios. Entonces la diva reaccionó sorprendida: “¿Diez semanas más? No me digas que no puedo volver a mi casa porque me mato”.

Para cerrar, Susana habló de dos temas fuertes de actualidad: las villas y los presos que recuperaron su libertad medida de prevención para evitar contagios en las cárceles consecuencia de a partir de la pandemia: “El drama son las villas, es un año espantoso. Estuvo bien en hacer la cuarentena, pero ya está porque la gente está harta”, señaló, y comparó la situación de los ciudadanos con el de aquellas personas que estando en prisión recuperaron la libertad: “Los presos están en la calle, ¿nosotros vamos a estar presos?”.

