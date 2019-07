Susana lideró el rating del domingo

Susana Giménez estrenó nueva temporada con su clásico programa en Telefe. Con varios invitados en la primera parte del programa la diva marcó la noche adueñándose del rating y robando todas las miradas.

En su debut marcó 18 puntos en promedio y tuvo picos de 19.1, había comenzado con un piso de 16 que le dejó Lizy Tagliani con El Precio Justo. Luego presentó el formato “Pequeños Gigantes” y al excelente jurado.

"Yo me tengo que ir, tengo que hacer un año sí un año no, para que me reciban así", dijo Susana Giménez al comenzar su programa. "Agradezco el amor, el afecto, la fidelidad durante tanto tiempo. Hoy me quedé un poco afónica por los nervios", agregó.

Vale destacar, que durante todo su programa se mantuvo al frente de las mediciones ganándole a su competidor Jorge Lanata con Periodismo para Todos.