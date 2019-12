Susbielles: "No sé qué hará Sergio Hernández en el seleccionado"

Federico Susbielles, actual presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), aseguró no saber "qué decidirá Sergio Hernánez" en el seleccionado argentino tras bajar su candidatura a la reelección y del consecuente triunfo de Fabián Borro.



"La verdad es que no sé qué hará Sergio Hernández. Yo le trasladé cuál era mi visión y él tendrá que ver con los jugadores y con el presidente, por supuesto", comentó el bahiense en una nota con Básquet Plus.



Susbielles, que recibió el apoyo del actual plantel del equipo nacional, del entrenador y de la Generación Dorada, encabezada por Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni y Luis Scola, reconoció que habló ya con "todos" y les agradeció el "apoyo".



"Les conté la situación y les agradecí. Los que se han expresado lo han hecho con sumo respeto. Fue un acompañamiento a mi persona y a la gestión sin tener ataques para con la otra lista o en este caso para el próximo presidente. Eso es sano. Ahora hay que tratar de trabajar en conjunto y que el básquet argentino progrese. Ojalá que se encuentren los caminos para que eso siga de la misma manera", informó.



Susbielles también fue candidato a Intendente de Bahía Blanca aunque cayó en las elecciones de octubre con el oficialista Héctor Gay, pero aclaró que "no fue un error" porque se debe a "un espacio político", en referencia al peronismo.



El presidente de la CABB, que llegó a ese lugar como interventor en el 2014 luego de la gestión de Germán Vaccaro, quien continúa procesado por la Justicia por "administración infiel", lamentó la falta de apoyo de la Federación de Neuquén, lo que resultó clave en su decisión.



"Nosotros entendíamos que había trece federaciones que en estos días estaban acompañando a Fabián Borro y once a nuestro espacio. La CABB tiene su sistema eleccionario y hay que acatar la circunstancia. Tengo mucha tranquilidad con lo que hemos hecho, con transparencia, con modelo de gestión y un método que llega a todo el país. Hay que dar vuelta la página, yo creo que el básquet necesita el aporte de todos y Fabián Borro es un dirigente que viene trabajando para esto hace mucho tiempo", cerró.