Suspenden el estacionamiento medido en La Plata durante el 34 Encuentro de Mujeres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Municipalidad de La Plata pidió a los vecinos "estar atentos a los cortes y desvíos de tránsito que se llevarán adelante durante el sábado, domingo y lunes" a raíz del 34° Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrollará en la ciudad y apuntó que el sistema de Estacionamiento Medido no regirá sábado ni lunes. La comuna precisó en un comunicado que durante el feriado de mañana y el día no laborable del lunes "no regirá el sistema de estacionamiento medido". Por otro lado, destacó que "habrá guardias del Comité Operativo de Emergencias Municipal ante el pronóstico de lluvias" y reiteró el pedido no sacar la basura para evitar obstrucciones de desagües que pueden impedir el normal escurrimiento del agua. La Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano realizará sus habituales inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad, y recibirá denuncias vecinales a través de la línea de atención al público 147 que funciona las 24 horas de los 365 días del año. De cara al Encuentro Nacional de Mujeres, los centros de salud del municipio dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, y el SAME trabajará durante ambas jornadas, atendiendo urgencias al número 107. El Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) dispondrá de guardias durante todo el fin de semana a fin de continuar con las tareas preventivas ante el pronóstico de lluvias y tormentas que podrían afectar a la región. La organización del Encuentro estima que participarán más de 200.000 mujeres en el evento que se realizará entre el 12 y el 14 de octubre en La Plata, y contará con unos 87 talleres, 10 conversatorios y más de 90 actividades culturales.