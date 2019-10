Suspenden el pañuelazo en San Lorenzo por "agresiones" recibidas en las redes sociales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El “pañuelazo” que agrupaciones de hinchas de San Lorenzo iban a realizar mañana en el Pedro Bidegain fue suspendido como consecuencia de “las agresiones” que recibieron los organizadores a través de las redes sociales, y dado que “ni nosotras, ni el club puede garantizar la seguridad, decidimos suspender la actividad”. La idea de juntarse y sacarse una foto con el pañuelo verde en alto surgió tras recibir "varios testimonios de pibas que en el cacheo policial”, para ingresar a la cancha, “les decían que no podían entrar con el pañuelo verde, con distintos argumentos: que era una disposición del Ministerio de Seguridad; que era política y no se podía; que nos estaban cuidando a nosotras mismas o que incitaban a la violencia”, señaló a Telam Carolina Giralt, miembro de San Lorenzo Feminista, una de las agrupaciones organizadora de la actividad. La agrupación de Giralt, junto a San Lorenzo Antifascista, La Soriano, la Subcomisión del Hincha y el Departamento de Peñas de San Lorenzo habían convocado en las redes sociales a un pañuelazo que se realizaría mañana, una hora antes de que el ciclón enfrente a Central Córdoba por la fecha 9 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Tras el anuncio, los organizadores recibieron todo tipo de comentarios a través de las redes sociales acusándolos de hacer política y repudiando que se haga dentro del estadio. En consecuencia y dado el nivel de agresión de algunas respuestas, se decidió suspender la actividad. “El espíritu de nuestra iniciativa era apuntar a la solidaridad de nuestra comunidad sanlorencista frente al hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad a algunas hinchas que portamos el pañuelo verde en la cancha”, señalaron las organizaciones a través de un comunicado. “La idea del pañuelazo era clara: manifestarnos contra la persecución de la policía a las pibas que llevamos el pañuelo a la cancha. Nuestra intención no fue hacerlo para provocar a ningún hincha que, como nosotras, va a alentar a nuestro equipo”, agregaron. Las organizaciones manifestaron “preocupación ante las agresiones recibidas frente a la iniciativa” y remarcaron que dado que “ni nosotras ni el club” pueden “garantizar la seguridad para el desarrollo de la actividad” decidieron suspenderla. Por último remarcaron que “el pañuelo” de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito “lo llevamos nosotras a la cancha como lo llevamos por la vida” y que “no es en busca de incomodar a alguien, sino de tomar posición frente a una problemática de salud pública”. “Estamos convencidas de que es necesario generar un espacio de dialogo y debate hacia el interior del club para superar la violencia de las reacciones la violencia y la intolerancia no son nuestro idioma”, concluyeron.