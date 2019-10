Suspenden las clases en el Lenguas Vivas hasta que se garantice la ausencia de asbesto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las autoridades del instituto Lengua Vivas Juan Ramón Fernández suspendieron esta mañana las clases en todos los niveles educativos “hasta nuevo aviso”, en tanto la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, aseguró por la tarde que la presencia de material aislante que contiene asbesto en una caldera del edificio, "no constituye un peligro, ni implica riesgo alguno para estudiantes, docentes y no docentes" que asisten al establecimiento ubicado en Carlos Pellegrini al 1.500.



En un comunicado dado a conocer esta tarde, Acuña aseguró que no existe una situación "que justifique la suspensión de clases o que altere la rutina habitual de toda la institución educativa".



La funcionaria aseguró que un informe encargado a una empresa especializada en contaminación "determinó que debido a la altura donde se localiza el aislante térmico, el mismo no determina peligrosidad de contacto al contaminante Y36 con las personas que circulen en ese pasillo, galería o salas de estudio".



Acuña, quien envió esta tarde el informe técnico a las autoridades del Instituto, aseguró que no obstante, "cada 15 días se realizarán pruebas de contaminación del aire en el estableciniento".



Hoy, los alumnos que concurren al turno mañana en la institución ubicada en Carlos Pellegrini 1515 ingresaron en su horario habitual, y a las 10.35 se les comunicó que las clases se suspendían en todos los niveles, según un comunicado oficial que la escuela envió por mail a los padres, y que la interrupción será “hasta nuevo aviso”.



“Hasta el momento contamos con informes acerca de las obras ejecutadas y por ejecutar relacionadas con la remoción de materiales que pueden contener asbesto, firmados por responsables de Infraestructura y de Mantenimiento”, dice el comunicado.



Sin embargo, “carecemos de un informe técnico firmado por un especialista que garantice que al día de hoy no hay riesgos para la salud de la comunidad educativa y en el normal desarrollo de las actividades en nuestra instuitución”, por ello se decidió “suspender las clases hasta tanto se cuente con la certificación que asegure que las condiciones están dadas para trabajar y estudiar sin peligros para la salud”.



La comunicación, firmada por Fabiana Arrossi, vicerrectora del Lenguas Vivas, llegó a los padres pasadas las 12 y se suma a la que más temprano el nivel primario envió indicando que las actividades “se suspenden hasta nuevo aviso”.



Patricia Pierangelli, integrante de la cooperadora, dijo a Télam que la situación es “agotadora”, y agregó que “tenemos que estar todo el tiempo alertas, hace unos meses hubo un escape de gas que generó la evacuación del colegio y alumnos afectados, y ésto sucedió porque el gobierno de la Ciudad no inspeccionó las obras" realizadaas.



Ayer al mediodía la comunidad educativa de la institución realizó una conferencia de prensa para comunicar la situación del asbesto y exigió al gobierno de la Ciudad una respuesta concreta y una inspección para determinar si la escuela es un lugar seguro para la salud.



Desde el gobierno porteño afirmaron que el retiro del asbesto se llevó a cabo bajo protocolos por ser un material peligroso y que continuarán los trabajos en el receso estival.



En enero deberán realizarse "todos los trabajos de remoción de absesto en instalaciones de las escuelas designadas", aseguró la Dirección General de Mantenimiento Escolar en un escrito dirigido a la comunidad del Lenguas Vivas.



"Las tareas implican una gran complejidad, por lo que el número de escuelas a intervenir en cada etapa no puede superar doce edificios", agregaron, y precisaron que se harán cinco tomas de aire durante todo el proceso para certificar que no hay material en el aire.



Además del Lenguas Vivas, las escuelas afectadas son la de Recuperación 1, Adultos 6 French y Beruti, 14 Provincia de San Luis, Instituto Bernasconi que incluye a Jardín de Infantes Integral 10, 3 Dr. Juan Ángel Golfarini, 2 Rafael Bielsa, 1 Carlos Saavedra, 13 Presbítero Alberti, Jardín de Infantes 2/19, 8 Provincia de San Juan y Jardín de Infantes 4/7.



Completan la lista la Escuela para Adultos 5 Armada Argentina, Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros 21, la Escuela 5 Armada Argentina y Jardín de Infantes Integral 6/21, Curso Vocacional de Folklore 4 y de Danza y Expresión Corporal Infantil 4, la Escuela 2 Domingo Faustino Sarmiento y Jardín de Infantes 4/1 Cinco Esquinas, Escuela 3 Primera Junta, Adultos 4 Presidente Arturo Illia y Escuela 8 Arturo Mateo Bas.