Coronavirus: suspenden por 2 semanas clases y espectáculos y cierran las fronteras del país

El presidente Alberto Fernández anunció este domingo nuevas medidas "drásticas" para tratar de contener el coronavirus en todo el país.

Finalmente se definió suspender las clases desde mañana hasta el 31 de marzo en todos los niveles.

"Sabemos que todos los casos de coronavirus que hemos tenido son importados y necesitamos que tarde lo más posible en convertirse en un virus autóctono. Eso puede pasar o no, pero necesitamos ganar tiempo", explicó en conferencia de prensa.

Fernández sostuvo que la Organización Mundial de la Salud recomendó "tomar medidas drásticas para impedir la circulación del virus".

"Entonces analizamos el tema de las clases con la idea de que podamos evitar la circulación, entendiendo que el riesgo no es para menores ya que no ha causado casos letales, pero muchas veces sí son portadores y terminan contagiando a adultos", agregó.

Pese a la medida, el mandatario remarcó que las escuelas permanecerán abiertas "atendiendo las otras obligaciones colaterales como darles los alimentos a los chicos".

En tanto que el mandatario definió cerrar las fronteras de Argentina durante 15 días, salvo para argentinos nativos o extranjeros residentes en nuestro país. Esta medida, aclaró, es únicamente para los que quieran entrar.

"Lo hacemos porque el episodio del coronavirus afecta a países limítrofes y a nosotros mismos. Además, porque hemos observado que por las fronteras terrestres vienen turistas de zonas calificadas por nosotros como de riesgo", apuntó.

También se suspenderán todos los espectáculos que "signifiquen nucleamiento de gente" y se licenció a todos los adultos mayores de 65 años debido a que son un grupo de riesgo.

"A las personas de más de 65 años les pedimos que se queden en sus casas. Vamos a asignarles horario de atención específica en bancos, centros de salud y lo que ellos puedan necesitar sin vivir aglomeración de gente", dijo Fernández.

"No suponen ningún agravamiento"

El presidente afirmó que las medidas "no suponen ningún agravamiento" de la situación.

"Pienso que si atacamos el problema de chiquito, vamos a evitar que crezca. Me dicen que (lo que digo) no es verdad y que el problema va a seguir. Lo que sí podemos evitar es que el crecimiento sea exponencial y de un día para el otro nos encontremos con un problema que no podamos dominar", explicó.

Y agregó: "Tenemos que luchar contra la pandemia y contra la psicosis. Todos nos sentimos en riesgo. Si hacemos las cosas bien y respetamos las instrucciones, los riesgos se van a minimizar".

El lunes sigue

El lunes se espera la reunión del gabinete económico social de la Nación que dispondrá de otra serie de medidas con el fin de paliar los efectos que tendrá la paralización de actividades durante los próximos 15 días.

El presidente tomó estas medidas luego de una extensa reunión junto a parte de su gabinete para estudiar el avance del coronavirus. La cumbre tuvo lugar en la Quinta de Olivos.