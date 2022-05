Suspenderán riego a fincas no productivas y ahorrarían hasta un 40% de agua

En la distribución del agua de riego agrícola de San Juan se enfrenta hace años a un problema grave que se traduce en desperdicio del recurso: las fincas que no producen y tienen un turno. En la próxima temporada, que no anuncia un mejor derrame del río, quieren que esto no suceda y empezaron un relevamiento que cambiaría el escenario.

La Dirección de Hidráulica empezará a buscar qué fincas no están produciendo en la provincia y aun así se les otorga un turno de riego. Son hectáreas que reciben agua de los diques y perforaciones. Esto sucede porque los propietarios de terrenos tienen derecho a riego que se otorga a perpetuidad, a menos que renuncien al mismo. Pero muchos de estos terrenos hoy están ocupados por barrios, emprendimientos comerciales no agrícolas o simplemente están abandonadas de forma definitiva o circunstancial.

En San Juan la normativa prevé que todos los años Hidráulica acuerde con los productores un cronograma de riego. La ley dictamina que todas las hectáreas empadronadas, hoy cerca de 110.000 recibirán un turno de agua con un coeficiente de caudal igual, sin tener en cuenta necesidades hídricas del cultivo y muchas veces a terrenos que ya no están produciendo.

Ramiro Cascón, secretario del Agua y quien se desempeña ahora como director de Hidráulica, aseguró a DIARIO HUARPE que calculan que hay entre 60.000 y 70.000 produciendo, muchas menos de las que están empadronadas. Esto significa que si se le suspende el riego a las restantes, podría ahorrarse hasta un 40% de agua en la próxima temporada.

De cara a otra temporada que podría ser también seca como la de 2021 – 2022 significaría un ahorro y una mejora para el sector muy importante. Esto se debe a que entre el 80 y el 90% del agua que trae el río se destina al riego agrícola ya que es el sector que más requiere agua. Si lo que trae el río es suficiente, ahorrando lo que antes se destinaba a fincas que no producen podrán primero dar más cantidad a los que sí trabajan la tierra y reservar si es posible.

Por eso el objetivo es tener datos lo más pronto posible, antes de iniciar el riego de primavera que se diseña en agosto. Según Cascón, el trabajo iniciará con los celadores de cada canal que harán una observación de cuántas fincas que hasta ahora recibieron agua no están produciendo. Luego compararán esto con imágenes satelitales que aportará el INTA y a partir de esto se comunicarán con los propietarios.

A los dueños de las fincas les informarán que están entre el listado al que le podrían suspender el riego para que tengan una oportunidad de hacer un descargo o solicitud. Si no pueden justificar la situación durante la próxima temporada no tendrán turno de riego. Esto permitirá que Hidráulica también pueda publicar por primera vez los turnos de riego en la página de manera que sea más transparente y abierta la información.

Para el funcionario, habrá una diferencia importante con respecto a lo que sucedió el año pasado, ya que tener datos más certeros antes de que termine el pronóstico hídrico hará que no se extraiga más agua de la necesaria de los diques. Durante este año esto fue una prioridad para Hidráulica, ya que las reservas quedaron muy bajas luego de que en la primavera 2021 se regó sin saber que iban a llegar solo 450hm3 y podrían haber erogado menos cantidad con datos como los que ahora habrá.

Para hacer esto Hidráulica recurrirá a una resolución y no cambiarán la ley de Agua para el relevamiento y suspensión. La normativa, según el funcionario “es muy rígida”, ya que no tiene una alternativa temporal, si no que prevé que cualquier finca que durante dos años no haya producido pierda de forma definitiva el derecho. Ahora en cambio aquellos productores que no pueden producir no estarán en riesgo de quedarse definitivamente sin agua de los canales como era antes.