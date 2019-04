Susto en un edificio céntrico porque una vecina prendió hojas en la terraza

Cerca de las 21 horas e este jueves personal de Bomberos del Cuartel Central debieron acudir en auxilio de familias que viven en un edificio de calle Rivadavia antes de Catamarca en Capital.

Según habrían explicado vecinos de ese complejo habitacional, para disminuir la basura que se había acumulado, una mujer decidió prender fuego a las hojas secas (algo que no pueden hacer) y las llamas se fueron de control. Los demás habitantes del edificio al ver que las llamas se les fue de las manos llamaron a los bomberos.

Una dotación del Cuartel Central de Bomberos de la policía llegó al lugar y controlaron el fuego que no fue más que un alerta y no pasó a mayores, no hubo que lamentar heridos y la mujer que causó el siniestro podría ser sancionada y multada por una falta. Habría dicho que no tenía tiempo de embolsar las hojas para sacarlas a la calle.