Tablado sale en 11 días pero ordenan pericias para ver si es peligroso para su ex y sus hijas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en Tigre recuperará su libertad el 28 de febrero cuando tenga cumplida la pena, pero la Justicia ordenó una nueva pericia psicológica y psiquiátrica para ver si es peligroso para su ex esposa y sus hijas mellizas de 11 años y, en ese caso, tomar medidas de resguardo, informaron hoy fuentes judiciales.



Tablado (46) fue trasladado esta mañana desde la Unidad 21 de Campana, cárcel donde en 11 días termina de cumplir su condena, a la Asesoría Pericial de San Isidro, ubicada en la calle Moreno 623, para ser sometido a esta nueva evaluación.



“Es inevitable que el sábado 28 de febrero Tablado recupere su libertad, de eso no hay marcha atrás porque cumplió su pena completa. Lo que se busca con esta medida es ver si este hombre es un potencial peligro para la mujer a la que amenazó estando preso, lo que le valió una segunda condena, y para sus hijas, y que en ese caso la Justicia de Familia tome recaudo”, explicó a Télam una fuente judicial.



La medida fue dispuesta por el juez de Ejecución Penal de San Isidro Alejandro David, a pedido del fiscal Rodrigo Caro.



Caro, quien representa al Ministerio Público Fiscal en el área de Ejecución Penal de San Isidro, fue quien formuló el planteo, basándose en la Convención de Derechos del Niño, la Ley Provincial de Violencia Familiar, la Ley Nacional de Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).



Según explicó la fuente, el fiscal solicitó que en primer lugar se evalúe “si Tablado es peligroso para sí y para terceros”, y luego “si es necesario privarlo del ejercicio de la responsabilidad parental”, con sus hijas mellizas de 11 años.



Para hacer el seguimiento de lo que surja en las pericias, el juez David notificó al Juzgado de Familia de Tigre -jurisdicción donde viven su ex esposa y sus hijas-, que será el fuero judicial que deberá actuar en caso de detectarse algún riesgo.



También fueron notificados la Dirección de Género del Municipio de Tigre, el servicio local de Promoción y Protección de Derechos del Niño y a la Asesoría de Menores.



Quien también fue notificada de la pronta liberación de su ex pareja fue la docente Roxana Villarejo, con quien Tablado se casó el 14 de septiembre de 2007 en el penal de Florencio Varela, pero la relación no prosperó y se separaron.



A raíz de una serie de amenazas que recibieron Villarejo y su madre, Tablado fue condenado nuevamente por “coacción” en un juicio abreviado en el que la Justicia Correccional de San Isidro le dio otros dos años y medio de prisión, lo declaró reincidente y le fijó una pena única de 26 años y 6 meses de prisión.



Si bien esa pena debía agotarse en 2022, el beneficio de la derogada Ley del "2x1" y los cursos que hizo en prisión como "estímulo educativo", hicieron que la pena se dé por concluida el próximo 28 de febrero de 2020, cuando recuperará la libertad.



El crimen de Carolina Aló (17), uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina, ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, ubicada en Albarellos 348 de Tigre.



Tablado persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa y la mató de 113 puñaladas, por lo que fue condenado a 24 años de prisión en 1998.