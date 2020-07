Tablets del Gobierno: San Juan se incluirá en la próxima etapa del programa

El programa "Más Simple" que se implementó en el 2019 y consistió en la entrega de tablets a sectores vulnerables, este año tendrá una nueva etapa en la que estará incluida la provincia de San Juan, algo que el año pasado no ocurrió.

Hace un año los dispositivos fueron entregados a intendentes para que repartieran en sus localidades y quedó un remanente que se distribuirá en el presente año. Además, se está pensando en una nueva etapa de este programa en la que San Juan formará parte de las provincias beneficiarias.

Al respecto, el titular de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), José Peluc, le dijo a DIARIO HUARPE: “El año pasado se hizo una entrega de tablets para que fueran repartidas por los intendentes, a San Juan no le tocó nada. En el mapa no estuvimos, desconozco los motivos. Debido a la noticia y conversaciones que tuve con mis jefes, me dijeron que este año por supuesto que se va a incluir a San Juan”.

El programa está destinado a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados que cobren el haber mínimo y monotributistas, adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales. Aunque, desde la seccional provincial aún no tienen datos precisos sobre la cantidad de tablets, la llegada y la forma de seleccionar a los ganadores.

Mientras que, la página web de Más Simple aparece con la leyenda “sitio en construcción”. Además, luego de esa frase dejan un mensaje:

“Estamos trabajando en la implementación y readecuación de las normativas referidas al programa Más Simple.

Aclaracioń: Respecto al programa +Simple, informamos que las tablets que se estuvieron entregando forman parte de un remanente muy pequeño de tablets que se destinó a sectores más vulnerables de la población con el fin de facilitar herramientas en este contexto de aislamiento social preventivo, mediante la resolución 705/2020. La inscripción al programa se encuentra cerrada por el momento. Siempre recomendamos consultar una fuente oficial dado que nosotros en ningún momento informamos un nuevo programa.

Este año vamos a lanzar un nuevo programa en el que se entregarán tablets, aunque todavía no tenemos confirmada la fecha ni la forma de participar, lo vamos a informar oportunamente en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, www.enacom.gob.ar”.