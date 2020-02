Talleres quiere la recuperación ante San Lorenzo, que busca regularidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro se medirán mañana en el estadio Mario Alberto Kempes por la vigésima fecha de la Superliga, en un encuentro que tiene a ambos con necesidades similares, como consolidarse en la lucha por ingresar a copas internacionales.



El partido a disputarse este sábado, desde las 21.50, contará con el arbitraje de Ariel Penel y será televisado en vivo por TNT Sports.



Los cordobeses llegan a este duelo luego de tres partidos sin victorias, con dos derrotas y un empate. El equipo albiazul, con 25 puntos, se están quedando afuera de la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana 2021, uno de sus principales objetivos al inicio de la temporada.



El ‘Ciclón’, por su parte, acumula 30 unidades y viene de vencer a Vélez (1-0) en un torneo en el que no encuentra la regularidad deseada y que lo tuvo fechas atrás peleando los primeros lugares. Por el momento, el equipo del DT Diego Monárriz se debe conformar con un lugar en la próxima Sudamericana, aunque tiene chances concretas de entrar a la Copa Libertadores.



Para el armado, el DT de Talleres, Alexander Medina, no contará con los suspendidos Diego Valoyes y Leonardo Godoy, ambos expulsados en el empate 1-1 ante Arsenal el lunes último.



La expulsión de Godoy devolvería a Nahuel Tenaglia a su puesto natural por derecha, y sería Facundo Medina (regresó del Preolímpico) quien ocupe el puesto de lateral por izquierda, sector de la cancha en la que ya jugó varios partidos el año pasado, aun cuando sus mejores rendimientos los había mostrado como segundo marcador central, tanto en Talleres como en el seleccionado sub 23.



En el medio volverían a estar Andrés Cubas y José Mauri como volantes de contención, y podría regresar Dayro Moreno (en lugar del brasilero Guilherme Parede) para oficiar de lanzador, dejando a Franco Fragapane recostado en el sector derecho del mediocampo, mientras que Nahuel Bustos y Jonathan Menéndez aparecen como los firmes candidatos a ser los atacantes.



Bustos también acaba de regresar de su participación con el representativo sub 23 Preolímpico y sería el reemplazante del suspendido Valoyes.



En San Lorenzo, el entrenador Monarriz realizaría una sola modificación respecto al equipo que superó a Vélez con gol de Julián Palacios, y sería el ingreso de Gonzalo Rodríguez a la zaga, en lugar del expulsado Fabricio Coloccini.



Esta semana se sumó al equipo el volante ofensivo Ignacio Piatti, quien regresó al club tras su paso por el fútbol de Canadá, en tanto que el plantel ‘azulgrana’ cuenta también con el atacante Adolfo Gaich y el defensor Andrés Herrera, quienes regresaron del Preolímpico que se jugó en Colombia.



Piatti debutaría recién el próximo fin de semana ante Racing, mientras que Gaich y Herrera no jugarían desde el arranque en Córdoba.



San Lorenzo tendrá disponibles en el estadio Kempes un aproximado de 11.500 entradas generales para sus hinchas que quieran presenciar el encuentro.







-Probables formaciones –







Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Facundo Medina; Franco Fragapane, Andrés Cubas y José Mauri; Dayro Moreno; Nahuel Bustos y Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Gonzalo Rodríguez, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Julián Palacios, Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Óscar Romero; Ángel Romero y Nicolás Fernández. DT: Diego Monarriz.



Árbitro: Ariel Penel.



Cancha: Estadio Mario Kempes.



Hora: 21.50.



TV: TNT Sports.