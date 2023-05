Tano Gracián defiende el paso de Ibarra por Boca: "15 partidos sin perder"

En las últimas horas, el Tano Gracián habló de su paso como ayudante de Hugo Ibarra en Boca Juniors. Con el presente de Jorge Almirón al mando del cuadro "Xeneize", se ha notado un gran cambio con la idea que presentaba el equipo del "Negro" semanas atrás. Por eso, muchos críticos han lapidado al exlateral derecho en redes sociales. Es justamente de eso de lo que habló Leandro con Jogo Bonito (FM Late 93.1).

Al comienzo, Gracián dijo: "En Boca logramos sostener una identidad ya que fuimos campeones. No logramos sostenerlo en el juego, que sea continuo como lo hacen otros equipos. A veces se podía y otras veces no. ¿Por qué? Porque hay un rival, hay otras cuestiones que inciden desde que arranca el partido y aparecen otras cosas y por eso el juego pertenece a los futbolistas. Un entrenador puede planear un partido, pero después lo que uno pensó no sale. Ahora el futbolista demanda más atributos del entrenador para que pueda desenvolverse".

"Uno estuvo nueve meses en Boca y sabemos cómo es el día a día. Las emociones de la primera etapa. Lo que determina la opinión es el resultado. Salimos campeones, 15 partidos invictos. Cada entrenador tiene un sello, un estilo, su manera de jugar y de sentir y hoy Boca se está encontrando nuevamente con su juego. Hoy los futbolistas se empiezan a reencontrar con su juego. Eso es bárbaro para el club y los jugadores (que tienen) son muy buenos. A mí no me modifica nada que se diga una cosa u otra. Son las reglas del juego", resaltó el Tano.

Sobre Almirón, aportó: "Lo veo bien y que va en crecimiento. Es difícil la situación porque agarrás un equipo en pleno proceso y un equipo como Boca que juega varios torneos. En donde crecés es en el tiempo en el que bajás una identidad con una metodología de trabajo. Pero justo Boca no te da tiempo y tenés que ir adaptando lo que pensás en poco tiempo de laburo. Tenés que ser muy preciso en la toma decisiones y que los triunfos te den tiempo para poder trabajar. Está en crecimiento, pero como todo equipo tiene momentos buenos y malos".

Más palabras del Tano Gracián

"Todas las decisiones las tuvo Hugo Ibarra. Después fueron un soporte buenísimo en lo que fue el día a día con cuestiones que uno va hablando y pensando o debatiendo cosas que uno ve. Trabajamos muy cómodo con ellos. Nunca nos impusieron a nadie. Los veíamos todos los días y charlábamos de diferentes cuestiones sobre el primer equipo, pero lo que conlleva al equipo profesional. La decisión de poner a un jugador siempre dependió de Ibarra. Siempre fueron de ayuda", afirmó Leandro Gracián.

Para cerrar, se defendió: "Es imposible que no salgan las cosas y estés 15 partidos sin perder. El equipo a nivel resultado fue bueno y por momentos fue fuerte en las áreas y tuvo futbolistas que potenciaron al equipo. Lo que no veíamos era una idea de juego sostenida que no la tuvo Boca desde hace mucho tiempo. No es que no la logró Ibarra. Boca es un club grande y a los entrenadores que van les cuesta consolidar una idea. Muchas cosas salían y otras cosas no. Se lograron el 60/70 por ciento de las cosas que se trabajaban en la semana. Por momentos el equipo jugó bien, tenía jerarquía y personalidad y en otros jugó mal. Después los resultados determinaron seguir o no".