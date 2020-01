Tarjeta AlimentAR: precisiones sobre su alcance, cómo obtenerla y su funcionamiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Tarjeta AlimentAR, instrumento del Plan Argentina contra el Hambre, está pensada para que las familias de sectores en riesgo, golpeadas por la crisis y endeudadas, accedan a alimentos de calidad y reciban capacitación nutricional, explicaron voceros del Ministerio de Desarrollo Social y estimaron que el programa beneficiará a dos millones de niños de todo el país.



Desde la cartera que conduce Daniel Arroyo, precisaron las características de la tarjeta, su alcance y la forma de obtenerla.



1. Es automática para todas las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), a partir del cruce de datos que realizará Anses y las propias bases de datos de las AUH.



2. No se tramita en ningún lado. Ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otro.



3. En una primera etapa la recibirán madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años que perciban la AUH. Embarazadas, a partir de los 3 meses que reciben la asignación por embarazo y personas con discapacidad, también alcanzadas por la AUH.



4. La entrega se hará por etapas en cada una de las provincias del país.



5. Anses notificará a los titulares cuándo podrán retirar su tarjeta por el banco, que determinará cada provincia. Los bancos son los únicos autorizados a emitir la tarjeta y las notificaciones llegarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de Anses.



6. Los montos a cobrar dependerán de la cantidad de hijos a cargo.



7. Todos los meses el gobierno nacional recargará la tarjeta.



8. La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo, sólo para la compra de alimentos excluyendo bebidas alcohólicas.



9. La tarjeta no suplanta ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo. Es una política de complemento integral alimentario.



10. Cuatro mil pesos recibirán las familias con un hijo/hija de hasta seis años y seis mil pesos será el monto destinado para quienes tengan más de un hijo/hija en la misma franja etaria.



11. La tarjeta se recargará de manera automática el tercer viernes de cada mes y sin ninguna intervención de los titulares.



12. Permitirá comprar alimentos por la totalidad del monto asignado.



13. Ningún comercio puede retener la tarjeta ni cobrar ningún tipo de comisión.