“Te compro todos los globos”, la frase que le cambió el día a una vendedora sanjuanina

Un turista le cambió el día a una sanjuanina que vendía globos en plena peatonal de la Capital. Es que el hombre paseaba junto a su esposa por el centro de la provincia cuando vio a una joven que estaba ofreciendo ese producto para los pequeños, pero nadie le compraba así que decidió realizar una acción solidaria que luego dio a conocer en sus redes.

“Yo entiendo que nadie está obligado a comprar algo que no necesita, que no le interesa, o que no puede pagar, pero sin embargo, el escenario no dejaba de ser chocante, al menos, para mí”, comentó en su Facebook Claudio Corleone.

A pesar de que nadie le compraba lo que ella ofrecía, el hombre contó que ella seguía sonriendo, y contagiando alegría. Al contemplar esa imagen se le acercó a hablarla.

-¿Cuánto salen los globos?-

-Sale $200 cada uno-

-¿Y cuantos globos tenés en total?-

- Todavía tengo 28-

-Ok, acá tenés $.6000. Me tenés que dar $400 de vuelto.

Tras este episodio, el matrimonio junto a la vendedora repartieron los globos entre los niños que había en la peatonal.

El turista relató la situación en Facebook con el objetivo de inspirar a otros usuarios a realizar este tipo de acciones que mejoren el día de otras personas.

“El que me diga que esto no lo conmueve ni un poquito, y no lo inspira a hacer una buena acción, entonces claramente es un androide sin sentimientos, o es el típico que le encanta criticar detrás de una PC o celu, pero que nada hace por nadie. Sea por no querer, o no poder”, comentó Corleone en sus redes.