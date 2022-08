¿Te lo vas a perder? Hora, cartelera y TV del UFC 278 con un título en juego

En la noche de este sábado 20 de agosto, el UFC 278 regalará una de las mejores veladas del año. El evento se llevará a cabo con miles de fanáticos en las gradas, siendo uno más de los numerados de la empresa líder en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Este espectáculo deportivo tendrá como plato principal el combate por el título de Peso Welter entre el campeón nigeriano Kamaru Usman y el retador inglés, Leon Edwards.

Cabe resaltar que el UFC 278 será en el Vivint Arena de Salt Lake City, sitio que cuenta con una capacidad para 18 mil fanáticos. Estos, además de quienes estén en sus casas, podrán apreciar lo que podría ser la sexta defensa de título duelo de Kamaru Usman. Este se enfrentará por segunda vez a Leon Edwards, con cinco asaltos de por medio. Ya se vieron de frente en el 2015, momento en el que el nigeriano ganó por Decisión Unánime.

Publicidad

Como poste, el evento no sólo tendrá la mencionada batalla por el título. Además, como contienda co-estelar estará el terrible enfrentamiento de Peso Mediano entre Paulo Costa y el excampeón Luke Rockhold. Por su parte, también se podrá ver en acción al legendario José Aldo, brasileño que chocará con Merab Dvalishvili. Marcin Tybura, Alexandr Romanov, Francisco Figueiredo se suman entre otras tantas estrellas que aparecen en la cartelera.

Cartelera del UFC 278

Estelares

Kamaru Usman vs. Leon Edwards; por el título del Peso Welter de UFC.

Paulo Costa vs. Luke Rockhold; Peso Mediano.

José Aldo vs. Merab Dvalishvili; Peso Gallo.

Wu Yanan vs. Lucie Pudilova; Peso Gallo.

Tyson Pedro vs. Harry Hunsucker; Peso Ligero.

Preliminares

Marcin Tybura vs. Alexandr Romanov; Peso Pesado.

Leonardo Santos vs. Jared Gordon; Peso Ligero.

Sean Woodson vs. Luis Saldaña; Peso Pluma.

A.J. Fletcher vs. Ange Loosa; Peso Welter .

Amir Albazi vs. Francisco Figueiredo; Peso Mosca.

Aori Qileng vs. Jay Perrin; Peso Gallo.

Daniel Lacerda vs. Víctor Altamirano; Peso Mosca.

Horarios

Primeras preliminares: 17:00 de CDMX, 18:00 del este de Estados Unidos, 19:00 de Argentina, 0:00 de España (del domingo).

Preliminares: 19:00 de CDMX, 20:00 del este de Estados Unidos, 21:00 de Argentina, 2:00 de España (del domingo).

Estelares: 21:00 de CDMX, 22:00 del este de Estados Unidos, 23:00 de Argentina, 4:00 de España (del domingo).

Horario aproximado de Usman vs. Edwards: 23:15 de CDMX, 00:15 del este de Estados Unidos (del domingo), 1:15 de Argentina (del domingo), 6:15 de España (del domingo).

Publicidad

Transmisión

Argentina: ESPN Premium.

México: Fox Sports Premium.

España: Eurosport.

Streaming

Argentina y el resto de Latinoamérica excepto Chile y México: Star+.

México: ESPN+.

Estados Unidos: ESPN + (con pay-per-view de 74,99 dólares para la cartelera principal).

España: Eurosport App.