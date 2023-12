Llegó el verano, se acerca el final del 2023 y mucha gente ya está planeando sus vacaciones. Es por eso que a la hora de viajar es importante tener en cuenta algunos puntos para cuando sea la hora del regreso, no llevarse ningún tipo de sorpresa. Es por esto, que en esta guía vas a encontrar 10 consejos útiles para aplicar en caso de dejar la casa sola por algunas semanas.

Seguridad

Revisar puertas y ventanas como también dejar alguna luz encendida.

Lo primero y más importante a la hora de emprender viaje y no dejar la vivienda al cuidado de una tercera persona, es la seguridad. Las puertas y ventanas de la casa deben estar correctamente cerradas, aunque resulte tentadora la idea de dejar una pequeña abertura con el objetivo de mantener la casa ventilada en los días de ausencia. Al momento de abandonar el hogar, hay que verificar que efectivamente todos los ingresos estén debidamente cerrados. Por otra parte, ante cualquier eventualidad, es recomendable dejar una copia de las llaves a una persona de confianza.

Heladera

Si se desenchufa la heladera es importante que esté vacía para no descomponer los alimentos.

Con uno de los artefactos más usados por la familia, es necesario tener un cuidado especial, y planificar con anticipación las compras que se van a realizar en las semanas previas a las vacaciones. Es recomendable comenzar a racionar las porciones, con el único objetivo de lograr dejarla sin mercadería. Una vez vacía limpiarla bien, desenchufarla y dejar su puerta entre abierta para que no se formen hongos.

En caso de preferir dejarla enchufada y con mercadería en la parte del freezer, para tener la seguridad de que en nuestra ausencia no se dieron cortes de luz y se perdió la cadena de frío de los alimentos, es posible dejar un cubo de hielo en un plato. Al momento de regresar, podremos constatar que si continúa allí, los alimentos están aptos para ser consumidos sin correr ningún peligro para la salud.

Desenchufar aparatos electrónicos

En verano las subas y bajas de tensión pueden quemar los electrodomésticos.

Cortar por completo el servicio de energía eléctrica en la casa, es siempre una las opciones más acertadas para viajar tranquilamente, sobre todo si se tiene conocimiento previo de no contar con un buen servidor. Si no existe la posibilidad de dejar a oscuras la vivienda, desenchufar todos los aparatos electrónicos o la mayoría de ellos, es lo mejor que podemos hacer para proteger la vida útil de cada electrodoméstico y evitar el consumo innecesarios, quema de artefactos por posibles picos de tensión o en menor medida, pero no imposible, un incendio.

Cuidado con las plagas

Tratar de cerrar todo y meter las plantas más propensas a las plagas.

En la época de verano, las presencia de insectos es algo muy común y a pesar de tener la precaución de dejar todas las aberturas cerradas, los pequeños bichos siempre encuentran la manera de ingresar. Para evitar que esto suceda es posible utilizar repelentes naturales como jugo de limón o vinagre y aplicarlos en las zonas cercanas a puertas y ventanas a modo de “barrera”.

Cuidar las plantas

Algunos optan por ingeniarse, otros por dejarle la tarea encargada a un tercero.

Una forma de preservar las hojas de la casa, si no existe nadie que nos pueda colaborar con su riego, es dejarlas dentro de un balde o si contamos con una bañera, sumergidas en unos centímetros de agua, para que absorban de manera individual. También es una buena opción fabricar un sistema de riego por goteo con la ayuda de un balde de agua y un hilo de algodón. Dejaremos por encima de la maceta el recipiente con un extremo del hilo sumergido y el otro enterrado dentro de la planta, de esta manera se podrá generar la humedad necesaria para que sobrevivan unos cuantos días.

Atención con la basura

Vaciar tachos de basura antes de viajar.

Otro punto importante a tener en cuenta son los residuos. Es indispensable revisar antes de salir de la casa que no queden restos de comida u otro tipo de basura que pueda entrar en descomposición al momento de ausentarnos y genere olores desagradables que permanecerán concentrados dentro de la vivienda, ya que hemos dejado todo lo más herméticamente sellado. Podemos lavar los cestos y dejarlos con bicarbonato de sodio para evitar que tomen malos olores.

Mantener el orden

Dejar todo ordenado para evitar ordenar con el cansancio del viaje.

Algo sumamente relajante al momento de volver de la vacaciones, después de un largo viaje, es llegar nuevamente al hogar sin tener trabajo extra apenas cruzamos la puerta de entrada. Por ello, antes de partir hay que procurar dejar todo acomodado y en su correcto lugar, para evitar el estrés de ponerse a ordenar con el cansancio propio de unas cuantas horas en ruta. En el cuarto de lavado, dejar todo limpio y planchado, es una excelente manera de generar orden.

Revisar las canillas y cerrar las llaves de paso de agua y gas

Controlar algunas pérdidas para evitar sorpresas al regreso.

En este caso aplicaremos el mismo criterio que con los aparatos electrónicos. Vamos a revisar las posibilidad de que existan pérdidas o de canillas que gotean o tuberías pinchadas e intentar dejar todo arreglado antes de salir de viaje. Si esto no es posible, cerrar llaves de agua para evitar inundaciones y llave de gas para evitar la concentración de gases dentro del recinto en la ausencia de la familia.

Liberar el buzón

Vaciar los buzones para despistar ladrones y que no noten la ausencia.

Para evitar que se acumulen las cartas y que personas ajenas al edificio o al barrio se den cuenta de que no hay nadie en casa, podemos pedirle a un encargado, vecino o familiar que se encargue de retirar la correspondencia de manera seguida y no advertir a ladrones de la ausencia dentro del hogar.

Planificar la vuelta

Entregarle un duplicado a alguna persona de confianza para que se encargue del orden y la limpieza durante la ausencia.

Por más que hayas tomado todas las precauciones anteriores, una vez que lleguemos a casa será importante realizar una limpieza profunda en el lugar, por ello antes de emprender el regreso, podemos contactar con la persona encargada de la limpieza o con quien se quedó con una copia de la llave que pase el día anterior a nuestra llegada para poner orden.