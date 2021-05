Técnicos y periodistas se animaron a palpitar quien ganará el Superclásico

Falta nada para el gran duelo de los 4º de final de la Liga Profesional entre Boca y River, que hicieron lo que debían y ahora se verán las caras el domingo desde las 17:30. ¿Ganará River? ¿Boca se impondrá en La Bombonera?, son opciones que DIARIO HUARPE le consultó a un par de entrenadores del fútbol sanjuanino, al igual que a periodistas, quienes se animaron a dar un pronóstico.

Este Superclásico será especial como todos, pero tiene un condimento particular, que el que resulte ganador, avanzará a las semifinales y podrá gastar a su archirrival por dejarlo eliminado, pero siempre en el tono del folklore del fútbol.

Pero también para los sanjuaninos es especial este Boca-River, teniendo en cuenta que el ganador vendrá a la provincia a jugar por las semifinales, ya que se confirmó que esa instancia se jugará en el Bicentenario.

Luis Pallaroni / DT de Alianza

Uno de los técnicos más ganadores del último tiempo en San Juan, es el actual entrenador DT de Alianza Luis Pallaroni, quien manifestó ser hincha de River, pero que ahora le presta mucha más atención al trabajo de Marcelo Gallardo y a su táctica.

Pallaroni señaló “Para mí gana River el domingo, porque el equipo de Gallardo se ganó un respeto y una mística ante Boca en el último tiempo y, creo que el domingo también va a predominar eso. Eso mismo pasaba cuando estaba Bianchi en Boca”. En cuanto a si algún técnico quedará herido después del domingo, el DT dijo “No, ambos técnicos tienen un respaldo para seguir trabajando”. El propio Pallaroni se animó a decir quién será el campeón del torneo, “Ahora pasa River y se va a agrandar más, entonces va a quedar muy bien parado para que Gallardo pueda ganar su primer título de liga local”, cerró el entrenador del Lechuzo.

Gastón Solera / DT de Unión

Por otro lado, el técnico de Unión de Villa Krause Gastón Solera no tuvo ningún problema en mostrar su fanatismo por Boca Juniors y dejó una frase picante cuando se le consultó quién ganará el Superclásico y porqué, a lo que Solera señaló, “Gana Boca porque jamás se fue a la B”, lanzó sin tapujos. En cuanto a si algún técnico saldrá herido, Gastón dijo “Quizás si pierde Boca se pueda ir Russo, en River no pasará nada”. Por último se arriesgó a decir “El que gane el clásico es candidato a ganar el campeonato”, cerró.

Carla Acosta / Periodista Tiempo de San Juan

En tanto que la opinión de una de las damas periodistas de la Provincia, como Carla Acosta (Tiempo de San Juan), señaló “Lo veo mejor a River, a pesar de que ambos vienen de dos partidos flojos por Copa Libertadores. River es un equipo ya consolidado y con jugadores que son determinantes. Además tienen el condimento de tener un DT que siempre sabe reinventarse. Pero ojo, el posible regreso de Cardona en Boca puede ser clave y hasta podría alterar el resultado”.

“Si pierde Boca, claramente es el final de Miguel Ángel Russo que, encima, ya está en la cuerda floja. Una derrota de River no moviliza en absoluto a Gallardo, un entrenador que si quiere, puede quedarse a vivir en el club”.

“Ganar un clásico ya es un plus, pero una definición, un mano a mano como el de este domingo, será una carga motivacional importante para lo que viene. Ambos clubes, pese a los planteos futbolísticos que pueden gustar o no, siempre son candidatos a ganar algo y seguramente ninguno se quedará con las manos vacías. Pero también tenés rivales fuertes, caso Vélez en el torneo local y los brasileros en la Libertadores. El fútbol es fútbol y no se puede predecir. Pero que Boca y River son favoritos siempre, de eso no hay dudas”, finalizó Carla.

Vanesa Chaparro / Periodista Diario de Cuyo

Por último, otra de las periodistas mujer que está capacitada para opinar del Superclásico, es Vanesa Chaparro (Diario de Cuyo”, quien se animó a decir quién ganará. “Creo que el Superclásico tendrá un ganador y será Boca. Si bien viene de perder ante Patronato no influirá porque en este tipo de partidos eso queda de lado. Boca hizo un torneo donde pudo encontrar una idea de juego y con pibes que se afianzaron al esquema de Russo. Eso contrasta con la irregularidad de River que pasó de golear a derrotas inesperadas. Con eso y sumando la localía, Boca será el ganador. ¿Un pronóstico? 2 a 1 a favor del Xeneize”.

“No creo que una derrota en el `Súper` sea determinante para la continuidad de ambos. Gallardo tiene banca y veo difícil que a pesar que en los últimos enfrentamientos ante Boca no le hayan salido las cosas como esperaba, vaya a irse de River”.

“Sin dudas que quien gane el clásico llegará con un envión enorme para lo que quede. A pesar de que lo hecho por Vélez y Colón de Santa Fe haya sido muy meritorio por el nivel que alcanzaron, creo que será uno de los dos grandes del fútbol argentino el dueño del título”, sentenció Vanesa.