Temperley le regaló un triunfo al zaguero Gastón Aguirre en su despedida del fútbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Temperley le regaló el triunfo sobre Independiente Rivadavia por 2 a 0 al ex zaguero de la institución Gastón Damián Aguirre, en su despedida del fútbol profesional, en el compromiso librado en el estadio Alfredo Beranger, esta noche, por la 13ra. fecha de la zona A de la Primera Nacional.



Con los goles de Sebastián Prieto, de tiro penal (20m, PT) y de Nicolás Messinitt (45m, ST), alcanzó el merecido éxito que lo ubica como escolta, junto a Estudiantes de Río Cuarto, a tres unidades del puntero Atlanta -el martes jugará con Deportivo Morón-, a quien enfrentará en la siguiente jornada.



Esta victoria que llenó de alegría a la parcialidad "gasolera" tuvo su mayor emoción cuando se presentó, durante el entretiempo, el tributo que le ofreció la dirigencia de Temperley al ex defensor y capitán "celeste" Gastón Damián Aguirre, ovacionado por los miles de simpatizantes locales, que cubrieron la mayor capacidad del estadio, cuando apareció en el campo acompañado por su esposa y sus hijos para recibir una plaqueta.



Es que el "Tonga", de 38 años, que también recibió una camiseta enmarcada con su nombre como último tributo, fue uno de los últimos ídolos de los hinchas del "Gasolero" que el pasado jueves 7 de noviembre anunció su retiro del fútbol cuando defendía los colores de San Martín, de Burzaco, de la primera C, a raíz de una lesión crónica en la rodilla derecha.



"Estoy muy agradecido a los hinchas, por el cariño y por todo el amor que me dieron", expresó Aguirre, visiblemente emocionado, con voz entrecortada, en sus palabras hacía todo el público presente.



"Muchas gracias a todos, de corazón. Estamos a un paso de volver a Primera", refirió el 'Tonga', que se despidió con una aseveración: "El amor por el color va a estar siempre", mientras lo acompañaba otra vez una gran ovación y un cerrado aplauso, entre las lagrimas del ex jugador y de la mayoría de los aficionados.



El destacado defensor, iniciado en las inferiores de Temperley, debutó en el primer equipo en 2000 para iniciar una dilatada trayectoria, pasando por Olimpo, de Bahía Blanca; Newell's Old Boys -campeón torneo Apertura 2004-; San Lorenzo; en 2012 regresó a Temperley -alcanzó dos ascensos en 2014, a Primera B Nacional y a primera división-; Tristán Suárez, y cerrar su campaña en San Martín, de Burzaco.



Y en la despedida, no pudo estar ausente otro gran ídolo "celeste", el ex técnico Ricardo Rezza, que pronto tendrá su estatua en el estadio Alfredo Beranger, promovida por una de las peñas del club que lleva su nombre.



Respecto del partido, Temperley resultó superior a su adversario en la primera etapa, imponiendo su juego y su orden táctico, que le permitió abrir el marcador por un penal que le cometió Julián Marcioni a Prieto, quien se encargó de convertirlo.



En el segundo tiempo, Independiente Rivadavia -lleva nueve partidos de visitante sin ganar- reaccionó y tuvo a mal traer al eficaz arquero uruguayo Matías Fidel Castro, pero el vencedor buscó aumentar la diferencia con esporádicos pero profundos contraataques, y por esta vía llegó al segundo tanto en los instantes finales, con un espléndido cabezazo de Messinitti -4 goles en 6 partidos-.



De este modo el equipo que desde que asumiera el técnico Walter Perazzo -séptima fecha- está invicto, con 6 triunfos (los últimos cinco consecutivos) y un empate, por primera vez en el certamen ingresó a lote del Reducido por el segundo ascenso a la Superliga.



Por la décimocuarta fecha de la zona A de la Primera Nacional, ahora Temperley visitará al puntero Atlanta, en Villa Crespo, mientras Independiente Rivadavia será local, en Mendoza, ante Platense, otro equipo que lucha por entrar al Reducido.







= Síntesis =







Temperley: Matías Castro; Gonzalo Asìs, Fernando Alarcón, Nicolás De Martini y Sebastián Prieto; Emanuel Ibañez y Federico Fattori; Mauro Cerutti, Lucas Baldunciel y Mauro González; Nicolás Messiniti. DT: Walter Perazzo.



Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Julián Navas, Rodrigo Colombo, Franco Ledesma y Franco Negri; Julián Marcioni, Santiago Úbeda, Julián Marchioni y Matías Viguet; Pablo Palacio y Gonzalo Klusener. DT: Matías Minich.







Gol en el primer tiempo: 20m, Prieto (T), de tiro penal.



Gol en el segundo tiempo: 47m, Messinitti (T).



Cambios en el segundo tiempo: 8m, Lucas Fernández por Viguet (IR); 17m, Nicolás Quiroga por Ubeda (IR); 26m, Emiliano Ellacópulos por Baldunciel (T); 32m, Leonardo Di Lorenzo por Cerutti (T); 34m, Sergio González por Palacio (IR) y 43m, Alfredo González Bordón por Mauro González (T).



Amonestados: Baldunciel, Ellacópulos y De Martini (T). Palacio, Negri, Klusener y Fernández (IR).







Árbitro: Julio Barrazza.



Estadio: Alfredo Beranger (Temperley).