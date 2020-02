Temporal de lluvia y viento causó daños e inconvenientes en localidades de Entre Ríos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un fuerte temporal de lluvia y viento azotó diferentes localidades de Entre Ríos, generando caída de paredes, árboles y postes de luz, voladuras de techos, localidades sin luz y dos niñas hospitalizadas en Diamante.



Los mayores destrozos se produjeron en localidades de los departamentos de La Paz y Diamante, en el noroeste y centro este de la provincia.



El jefe policial departamental de Diamante, Gustavo Palacios, aseguró que la tormenta "fue como una cola de tornado" que afectó principalmente a los distritos Isletas y Costa Grande.



Allí, "dos hermanitas de apellido Hernández debieron ser hospitalizadas luego de que una pared cayó sobre ellas, y fueron derivadas al hospital San Roque de Paraná para mejores cuidados", dijo Palacios a Canal Once.



Además, varias personas resultaron heridas sin gravedad debido a la "voladura de techos en viviendas y el estallido del vidrio de una ventana".



Por otro lado, la localidad de Isletas quedó sin energía eléctrica debido a la caída de postes y cables, por lo que solicitaron transitar con precaución por los caminos de ripio y "no salir de no ser en caso de emergencia", dijo el presidente la Junta, Lucas Eichmann.



Personal de la Junta, Policía y de Bomberos Voluntarios de localidades cercanas trabajan en la zona para colaborar en las tareas de organización y limpieza.



En tanto, en el departamento La Paz también se registraron caídas de árboles, voladura de techos y cortes de electricidad en las localidades de Bovril, La Paz y Santa Elena.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para los departamentos de Concordia, Feliciano, Federación, Federal, Paraná, Villaguay y La Paz.