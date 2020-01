Tercer día de conflicto con maleteros de terminal de micros en Mar del Plata

Los maleteros de la estación ferroautomotora de Mar del Plata continúan hoy, por tercer día consecutivo, el bloqueo a los accesos a la terminal en reclamo de la regularización laboral de 30 trabajadores, lo que obliga a los micros de larga y media distancia a subir y bajar a los pasajeros a más de cien metros de distancia.



Desde el sábado, en plena temporada de verano, llegar o irse de la ciudad de Mar del Plata desde la terminal de micros, se ha convertido en un trastorno para los turistas que visitan esta ciudad balnearia.



El referente de la CTA Autónoma Carlos Amodey expresó esta mañana a Télam que van a "continuar y acompañar a los compañeros hasta que los empresarios o la concesionaria asuman sus responsabilidades y blanqueen a estos trabajadores".



En ese sentido, el gremialista manifestó que "el conflicto comenzó el año pasado", y les prometieron que "lo iban a solucionar".



"Durante todo 2019 fuimos a 8 reuniones al Ministerio de Trabajo y si no faltaba la concesionaria faltaban los empresarios", recordó .



Amodey indicó que "como consecuencia de sus actitudes" es que "hoy" están tomando medidas.



"Los maleteros viven de las propinas de los pasajeros, no tienen sueldo, no están registrados. Queremos la intervención del Ministerio de Transporte, para que controle y verifique lo que sucede acá", aseveró.



Asimismo, señaló que "el pliego de la concesionaria expresa que la terminal se hará



cargo de los maleteros y la concesionaria dice que son los empresarios".



"El pliego es claro: el servicio de carga y descarga de los micros está a cargo de la terminal de ómnibus", dijo.



"Continuaremos acá hasta que los pongan en blanco. Nosotros siempre ponemos predisposición y levantamos la medida de fuerza, pero esta vez ya no lo haremos", indicó Amodey.



El bloqueo se inició en la madrugada del sábado último, pero los maleteros sostienen hace más de un año y medio sus reclamos ya que "no están registrados, no dependen de ninguna empresa ni de la concesión de la Terminal, no perciben ningún ingreso fijo sino que viven de la propina, no tienen obra social ni ART, si se lastiman deben atenderse por su cuenta", explicó.



La protesta se concentra en el acceso a la estación y se extiende por más de 150 metros a lo ancho de la calle 9 de Julio, hasta Italia, unas 3 cuadras del acceso a la terminal de Mar del Plata.