¡Terrible! Asesinan a reconocido campeón ucraniano de boxeo mientras defendía su país de la invasión de Rusia

Sin lugar a dudas, el mundo del boxeo está de luto en estas horas, luego de la muerte de un pugilista ucraniano. El mencionado, Oleg Prudky, de 30 años, se encontraba en la primera línea del conflicto bélico ante Rusia. Defendiendo a su país de los hechos que ya llevan más de tres meses, terminó perdiendo la vida. Por ese motivo, las redes sociales lo han mencionado como nunca antes en estas horas.

"Oleg Prudky, fue asesinado en los combates contra los ocupantes rusos", fue lo que redactaron desde el organismo que rige el boxeo ucraniano, con la bandera que el deportista representó en certámenes europeos, e incluso en la Serie Mundial de Boxeo. Él, como varios atletas más de Ucrania, no dudaron ni un segundo en colgar los guantes y colocarse el uniforme para repeler los ataques.

"Uno de los mejores boxeadores de la región de Cherkasy", expusieron también desde la federación local de su región, la que lamentó con mucho dolor el fallecimiento en combate de una de sus más grandes figuras deportivas. "La guerra se lleva lo mejor, no me creo que ya no estés", indicó, por su parte, Mariasha, su mujer y madre de sus dos hijas. Claro, la partida de Oleg Prudky estremece al mundo entero, además de los trágicos hechos.

El mundo del boxeo lo lamenta

Continuando con sus palabras, Marisha también aseveró lo siguiente sobre su muerte: "Fuiste como un sol brillante, un ejemplo para tus hijas, que tanto te adoran y me preguntan cada vez, "y cuándo viene papá". Cómo decirles que no te volverán a ver… Fuiste un ejemplo para tus amigos y colegas". Dicho posteo de Instagram, el que está acompañado de varias fotos de la pareja y las hijas de esta, es viral en el mundo entero.

"Defendieron a Ucrania, los héroes de la Policía muertos de la región de Cherkasy. El 22 de mayo, defendiendo la soberanía estatal y la integridad territorial de Ucrania, nuestros colegas, oficiales de policía del departamento de operaciones especiales del departamento KORD, de la dirección general de la policía nacional, fueron asesinados", dijeron desde Ucrania en un comunicado, por aquellos fallecidos en los que justamente estaba Oleg Prudky.