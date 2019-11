The Oxers y The Border Reivers presentan su disco debut de música celta el domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La música celta realizada en la Argentina suma un nuevo y valioso material con el lanzamiento del álbum "From Both Shores" generado a partir del encuentro de los dúos The Oxers y The Border Reivers.



La fusión de ambas duplas en una sola agrupación hace cerca de cinco años permitió darle forma al repertorio que puebla el disco que el próximo domingo a las 21.30 será lanzado formalmente con un recital en la sala porteña Hasta Trilce (Maza 177).



The Oxers (integrado por Guido Oxer en guitarra, mandolina, banjo tenor y voz y por Veronica Oxer en bodhran y voz), junto a The Border Reivers (que alista a Einar McCarthy en cittern, bouzouki, violín, mandolina, banjo tenor y voz y a Freddy Santana MacKinlay en border pipes, tin/low whistles, bouzouki y voz), presentarán la placa y ofrecerán su último show de 2019.



Para darle más espesura al repertorio propio que conforma "From Both Shores", el cuarteto de creadores sumará e domingo los aportes de Paula Espinosa (acordeón), Dreia Fiddler (violín), Santiago Molina (tin whistle) y Dani Boy Wechs (acordeón y cucharas), además de otros invitados sorpresa.



Guido, de The Oxers, señaló a Télam que la dupla que comparte desde 2011 con su hermana Verónica, “hace música celta porque un poco por casualidad descubrimos una cultura que nos atrapó”.



El músico confió que su apego por estos sonidos “empezó porque me llamaron la atención las melodías y la manera más fácil de entenderlas fue pensarlas como folclore, como gente que hace música para que otras personas bailen”.



Por su parte, Verónica apuntó a esta agencia que el repertorio que combina temas tradicionales arreglados por el cuarteto y temas propios “permite contar historias que no distan tanto entre sí aunque transcurran en diferentes orillas”.