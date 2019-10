Theiler se alejó de Independiente Rivadavia y es el décimo DT que renunció en el Nacional

El técnico de Independiente Rivadavia, Luciano Theiler renunció a su cargo y es el décimo entrenador que se alejó de sus funciones en clubes que participan en la Primera Nacional, durante las primeras diez fechas del certamen.



El opaco presente del conjunto 'leproso' en la segunda categoría del fútbol argentino más la categórica derrota por 4-0 ante Deportivo Maipú por los cuartos de final de la Copa Mendoza, en su propio estadio, precipitó el alejamiento del entrenador.



"Luciano Theiler dejó de ser el director técnico del plantel profesional", confirmó la institución a través de su cuenta de la red social Twitter, en las últimas horas.



El ciclo del DT, de 38 años, tuvo un saldo negativo en la Primera Nacional al sumar 11 unidades a consecuencia de tres triunfos, dos empates y cinco derrotas en 10 fechas disputadas, llevando ya cuatro jornadas sin triunfos.



De esta manera, el equipo 'azul' quedó a 14 unidades del puntero de la Zona A, Atlanta, y a cinco puntos del último, Nueva Chicago.



En tanto, el entrenamiento de la jornada fue conducido por la dupla compuesta por los ex jugadores de la institución, Matías Minich y Ariel Agüero. Según se supo desde fuentes del club, Minich cuenta "con más chances" de conducir al plantel, al menos hasta el receso de diciembre. Otro que figura como candidato es el ex jugador de Vélez y Racing, Carlos Daniel Cordone, hoy en Leandro N. Alem de la Primera C.



La salida de Theiler engrosó la nómina de técnicos a diez que abandonaron su cargo, justamente, en igual cantidad de fechas de la Primera Nacional



Los otros que dejaron sus funciones fueron Carlos Mayor (Almagro); Rubén Forestello (San Martín, de San Juan); Patricio PIsano (Chacarita Juniors); Cristian Aldirico (Temperley); Gastón Esmerado (Nueva Chicago); la dupla Pablo Solchaga y Gustavo Bartelt (All Boys); Salvador Daniele (Barracas Central); Alfredo Berti (Belgrano) y Felipe De la Riva (Agropecuario de Carlos Casares).