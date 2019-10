Thelma Fardín brinda mañana una conferencia de Prensa sobre la causa contra Darthés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La actriz Thelma Fardín y su abogada Sabrina Cartabia encabezarán mañana por la mañana una conferencia de prensa sobre la causa judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, a quien la justicia de Nicaragua lo acusó hoy por violación agravada y solicitó su captura. La conferencia de prensa se realizará a las 8.30 en el teatro “El Picadero”, ubicado en Enrique Santos Discépolo 1.845 de la ciudad de Buenos Aires y contará con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas. Ese espacio informó hoy a través de un comunicado que “este caso que tomó gran relevancia nacional e internacional, y logró conmover e instalar un debate hacia lo más profundo de nuestras relaciones sociales, deja expuesta la valentía de quienes rompen el silencio y la fuerza que tiene la lucha colectiva llevada adelante por el movimiento de mujeres”. “A partir de la denuncia de Thelma Fardín, las consultas al programa “Victimas contra la violencia” aumentaron un 1240% en 48 horas. Este hecho marca un precedente histórico, teniendo en cuenta que el 97% de las denuncias por violación no prosperan”, destacaron las actrices. La Fiscalía de Género de Nicaragua acusó hoy por violación agravada y solicitó una orden de captura para Juan Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de la actriz Thelma Fardin. "Existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación", señaló la Fiscalía en la causa iniciada por Fardin. En diciembre último, Fardín denunció en la justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años, en el hotel Holiday Inn de Managua, donde se alojaron durante la gira del espectáculo Patito Feo. En la investigación fiscal "se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron contundentes", explicaron en un comunicado Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz, abogadas de la actriz. Luego de iniciar el proceso judicial en Nicaragua, Fardin realizó una conferencia de prensa en Buenos Aires, junto a sus compañeras del colectivo Actrices Argentinas, e hizo pública la denuncia por violación. También decidió contar detalles de la violencia sexual que sufrió a través de un video y en un libro que presentó este año. Conocida la denuncia, Darthés se fue a Brasil, país donde nació. "Brasil no extradita connacionales, pero no por esa razón deja sin efecto los causas", explicó en diciembre último Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del MPF de Argentina.