Tiene el récord de más nocauts en la historia de UFC y casi fue apuñalado en una cárcel

Mucho antes de que Matt Brown fuera celebrado con un video tributo de UFC por su retiro, pasó gran parte de su juventud metiéndose en problemas. Las luchas contra la adicción a las drogas y múltiples períodos tras las rejas salpicaron su vida antes de tener el récord de más nocauts en la historia del Peso Welter de la compañía. En diálogo con The Fighter vs. The Writer, contó cómo fue que casi lo apuñalan dentro de una prisión.

"Me sentenciaron a seis meses en la cárcel del condado de Green y era una cárcel nueva. Nunca antes había estado en una cárcel como ésta. Hay 60 prisioneros o como quieras llamarlos en una cápsula. Son muchos hijos de puta en una sola cápsula. Como me sentenciaron a seis meses, fueron los primeros dos o tres días que entré en el equipo de cocina", partió diciendo Matt.

Publicidad

Luego, Brown comentó: "Una de las cosas que quería hacer era demostrarle a toda la cárcel, que todo el mundo supiera de inmediato que no iban a joderme. Quería demostrar mi valía de inmediato. Un día estaba repartiendo bandejas y elegí a este tipo, que parecía un tipo medio malo, y era un poco más grande que el resto de los muchachos. Entonces pensé: 'Voy a avisarle que hoy no recibirá comida'".

De la cárcel a hacer historia en UFC

"Entonces él se acercó y yo le dije: 'Vamos, no recibirás ninguna bandeja'. Él simplemente me miró y dijo, 'Está bien' y se fue. Pensé, oh mierda, eso realmente no funcionó. Quería hablar un poco con él. Estoy sentado allí y él ni siquiera me mira ni nada. Pensé: 'Vamos a terminar metiéndonos en esto en algún momento, ¿verdad?' Quiero decir, es un tipo grande, así que me estaba preparando. Lo estoy mirando y él ni siquiera me presta atención", aseguró el legendario peleador de UFC.

"Finalmente, aparece este tipo y me dice: 'Hermano, te metiste con el tipo equivocado'. Yo estaba como, '¿Qué quieres decir?' Él dijo: 'Ese tipo es una reina de prisión'. Lo que eso significa es que está casado con hombres en prisión y no quiere salir de prisión. Toda su vida transcurre en prisión. Él dice: 'Hermano, definitivamente te va a apuñalar mientras duermes'. Porque a él no le importa en lo más mínimo estar en prisión. Ha vivido toda su vida en prisión. Fue como, 'No duermas esta noche'".

Para cerrar, Matt Brown informó: "Obviamente nunca me apuñaló, pero me quedé despierto durante unos tres o cuatro días. No dormí durante al menos tres o cuatro días. Finalmente, simplemente pregunté: '¿Puedo ir a una cápsula diferente? Porque esto no está funcionando'. Me dejaron hacerlo porque me porté bien y todo. Pensé: 'O eso fue muy fácil y este tipo es una completa perra, o probablemente me van a asesinar'. No volví a hablar con él nunca más. Nunca hizo nada, así que tal vez estuvo cerca, tal vez no".