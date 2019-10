Tigres de México ganó por goleada en el torneo local con dos tantos de Zelarayán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista argentino Lucas Zelarayán convirtió esta noche dos tantos para Tigres, que superó ampliamente a Santos Laguna, por 4-0, en partido correspondiente a la 13ra. Fecha del torneo Apertura de la primera división del fútbol de México. El ex volante de Belgrano de Córdoba, de 27 años, abrió la cuenta para los conducidos por el DT Ricardo Ferretti, a los 11 minutos de la primera parte. Y el mismo Zelarayán cerró la pizarra, con una nueva conquista, a los 15 minutos de la segunda mitad. El delantero francés André Gignac consiguió los otros dos goles del elenco ganador (Pt. 25m., y St. 3m., de penal), según reflejó el sitio Mediotiempo. En Tigres (23 puntos) atajó el rosarino Nahuel Guzmán (ex Newell's) y estuvo desde el comienzo el volante Guido Pizarro (ex Lanús). Mientras que en Santos Laguna (23) actuó desde el minuto inicial el delantero pampeano Julio Furch (ex Olimpo de Bahía Blanca y Arsenal). Por su parte, en el clásico del Distrito Federal, Cruz Azul no le dio chances al América, al que arrolló por 5-2, en el estadio Azteca. Julio Domínguez, el paraguayo Paul Aguilar, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y el uruguayo Jonathan Rodríguez anotaron para Cruz Azul, que contó con los concursos de los argentinos Milton Caraglio (ex Vélez) y Guillermo 'Pol' Fernández (ex Racing). En América marcó el 1-1 parcial el volante Guido Rodríguez (ex Defensa y Justicia), a los 37m del primer tiempo, mientras que también jugó el ex defensor de Godoy Cruz de Mendoza, Emmanuel Aguilera. En tanto, Veracruz continúa sin poder cosechar una victoria y lleva 39 encuentros sin festejos. En esta ocasión estuvo a solamente cuatro minutos de quedarse con el triunfo, pero terminó empatando 1-1 con el local León. En Veracruz, último en las posiciones con 4 unidades, actuaron Gaspar Iñíguez (ex Argentinos Juniors; se fue expulsado), Daniel Villalva (ex River), Cristian Menéndez (ex Atlético Tucumán) y Gabriel Peñalba (ex Tigre). En León se alistó desde el arranque el ex delantero de Independiente, Ismael Sosa.