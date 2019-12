Tinelli: "El socio nos pide volver a Avenida La Plata"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Marcelo Tinelli, quien hoy asumió como presidente en San Lorenzo por un período de cuatro años, admitió que el socio que lo votó mayoritariamente en las elecciones desarrolladas el sábado pasado le pide “volver a Avenida La Plata” y tener el estadio en Boedo, tal como ocurrió hasta fines de la década del '70.



“El socio nos pide volver a Avenida La Plata, volver a Boedo. Ese será nuestro norte”, indicó el empresario y conductor televisivo, en el acto desarrollado esta tarde en el gimnasio Roberto Pando, donde se hicieron presentes las nuevas autoridades de la institución.



Además de Tinelli también asumieron funciones Horacio Arreceygor (vicepresidente primero) y Matías Lammens (vicepresidente segundo), que funcionó como titular de la entidad en el anterior ciclo y actualmente se desempeña como Ministro de Turismo y Deporte de la Nación.



También quedaron en funciones los 20 miembros de la nueva Comisión Directiva, los 7 de la Comisión Fiscalizadora y 90 asambleístas.



“El estadio lo haremos entre todos. No depende sólo del presidente ni de la CD”, expresó el nuevo titular del club que dijo estar “cumpliendo un sueño que me da un orgullo impresionante”.



Con respecto a cierta resistencia que puede mostrar el vecino de la barriada de Boedo en que se instale nuevamente el estadio sobre Avenida La Plata al 1700, el presidente Tinelli fue muy claro: “Hay que hablar con los vecinos y 'evangelizarlos'. Contarles lo que será San Lorenzo, no sólo un estadio de fútbol. Será una obra que engrandecerá a Boedo y a la ciudad de Buenos Aires”, dijo.



El empresario televisivo también resaltó que una de las misiones que encarará durante su gestión será ampliar la masa a 100 mil asociados.



“El club será siempre de los socios y solidario. De puertas abiertas para todos”, describió.



Para el nuevo presidente resultó “fundamental” la sanción de la Ley de Restitución Histórica para “recuperar las tierras” y el hecho de que los socios hayan comprado “los metros cuadrados” para tener su mosaico.



En materia futbolística, Tinelli consideró que San Lorenzo debe meterse “en el podio de la escala nacional”, junto a Boca Juniors y River Plate, las dos entidades más populares y poderosas del balompié local.



El presidente del 'Ciclón' resaltó que tendrá una charla con el mediocampista Néstor Ortigoza, quien manifestó públicamente su intención de regresar a la entidad, con la que se clasificó campeón de la Copa Libertadores 2014.



“Con Néstor (Ortigoza) nos debemos un café. Veremos cómo se dan las cosas, pero hizo declaraciones que fueron muy movilizantes para el hincha de San Lorenzo”, expresó.



El conductor televisivo también puntualizó que es “necesaria” una reducción en la cantidad de profesionales del plantel, habida cuenta que el club no jugará en el 2020 ningún tipo de competencia internacional.



Por ende, Tinelli señaló que hay una lista de futbolistas prescindibles que “será pública cuando primero se lo hayamos comunicado a los jugadores”.



“No quiero ser presidente de San Lorenzo para tener jugadores con contratos altos que vean los partidos desde la platea”, descerrajó Tinelli, quien reafirmó que los futbolistas “deben ser importantes para el equipo”.



El presidente también apuntó que harán gestiones para que el defensor Marcelo Herrera y el delantero Adolfo Gaich, ambos vinculados al seleccionado sub 23 argentino que buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en un certamen que se hará en enero próximo en Colombia, “puedan jugar la mayor cantidad de partidos que quedan de la Superliga (siete) porque son vitales” para el conjunto que dirige el DT Diego Monárriz.