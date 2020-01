Tinelli y D'Onofrio tildaron de "lamentable" la designación de Macri en FIFA

Marcelo Tinelli y Rodolfo D'Onofrio, presidentes de San Lorenzo y River Plate, respectivamente, calificaron de "lamentable" la designación de Mauricio Macri al frente de la Fundación FIFA.



"Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la 'mierda', hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol", expresó Tinelli en su cuenta personal de la red social Twitter.



El mandamás "millonario", D'Onofrio, se expresó en términos similares: "Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el fútbol...y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA".



Además, la Coordinadora de Hinchas, que nuclea a miles de fanáticos de diferentes clubes de la Superliga y el ascenso, difundió un comunicado que rechaza la designación.



"La Coordinadora de Hinchas rechaza el nombramiento de Mauricio Macri en la presidencia de la Fundación FIFA. Nadie que conozca los intereses de Macri puede designarlo en una organización que tenga como objetivo el rol social desde los clubes y el fútbol", posteó la Coordinadora en el Facebook oficial.



"Por el contrario, fue Mauricio Macri quien durante toda su carrera política nacional y deportiva ha impulsado el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas en la Argentina, un claro mensaje en contra de los clubes como actores sociales fundamentales durante toda su historia", agregó.



El ex presidente Macri fue designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, cuya junta directiva está liderada por el titular de la FIFA, Gianni Infantino.