Titán, un pionero en el streaming de videojuegos en San Juan

Alberto Andrés Corrales, tiene 34 años y es oriundo de Rawson. Trabaja como administrativo en un negocio familiar pero además es streamer en la plataforma Twitch, bajo el usuario Titán.

Twitch, es una plataforma donde los usuarios transmiten en vivo su contenido este puede ser mientras juegan un videojuego, hablan o realizan tareas como cocinar, dibujar o escribir.

Quienes miran estos directos pueden colaborar con los creadores de contenido donando dinero o suscribiéndose por 5 dólares mensuales.

Alberto es uno de los pioneros en el uso constante de esta plataforma, comenzó como youtuber y migró finalmente a la plataforma de Amazon. Su contenido se enfoca en los gameplays, es decir a jugar videojuegos.

Si bien hay toda una industria montada alrededor de los streamers, en Argentina es una actividad emergente y en San Juan recién está comenzando.

"Todavía no significa un ingreso significativo para mí, pero sí lo proyecto. Me tomo el trabajo de profesionalizar el canal pensando siempre en los esponsors y el público. Si bien no tengo un guión, sí tengo pensado más o menos de qué voy a hablar mientras juego, pero también dependo mucho de la interacción que tengo con los seguidores", le dice a DIARIO HUARPE.

Y agrega: "Quizás en San Juan todavía no hay mucho desarrollo porque no tenemos una estructura de internet que lo soporte. Esto limita a que aquellos que quieran empezar no puedan hacerlo".

La cuarentena trajo cambios culturales a la formas de consumo y sobre una industria que ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa. También afectó tanto a sus consumidores como a productores.

"¿Si hubo cambios? Sí, totalmente. La cuarentena cambió porque tuvimos una “temporada alta” que nadie esperaba. Hay streamers que transmiten durante 12 horas y dejan colgado esas 12 horas para que después se pueda ver en diferido y así terminan con programación ininterrumpida durante todo el día", cuenta Alberto.

Sobre el atractivo de ver jugar a otra persona, él dice: "Creo que la interacción es lo que hace que sea diferente, aunque hay de todo, pero creo que hay 3 tipos de creadores bien definidos. Algunos juegan a juegos que quizás no son baratos y por lo tanto no pueden jugarlo todos, así que es una forma de que otros puedan ver y vivir esa experiencia. También están los que interactúan con su público, ahí directamente siguen el carisma del que está frente a la cámara. Los últimos son los que son muy buenos jugando, incluso hay algunos que en vez de transmitir su cara, la cámara apunta al teclado y mouse, son la veta más profesional y dedicada a los deportes electrónicos. Hay mucha variedad y para todos los públicos".

Por último, Alberto habla sobre cómo impactó en su vida el trabajo de streamer.

"A mí me permitió conectar con gente de todo el país. En la San Juan Gaming Fest conocí a un creador de contenido de Mendoza, su usuario es La cueva del Geek. Con él empezamos a charlar en Instagram. Después contactamos con un creador de Salta, después una chica de allá se sumó y así fue que empezamos a coordinar para jugar. Y así es como cada miércoles nos encontramos y sostenemos esta amistad virtual", concluye.