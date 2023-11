¿Titular en River? Lo que dijo Martín Demichelis del "Diablito" Echeverri

Tras la igualdad sin goles entre River Plate e Instituto, Martín Demichelis habló con la prensa y dejó varias frases interesantes. Entre los temas que tocó, el DT del "Millonario" puso la mirada en Claudio "Diablito" Echeverri, quien está teniendo un Mundial Sub-17 más que espectacular con la Selección Argentina. Siendo la figura del plantel, el hincha de "La Banda" lo pide como titular.

"Cuando llegué a River, sabía que Echeverri era un diamante en bruto. Prácticamente hasta marzo o abril no lo vi porque de lunes a jueves entrenaba en el predio de Ezeiza para el Sudamericano (con la selección argentina). Después empezó a entrenar con nosotros. Nadie duda del talento técnico que tiene Claudio y de la inteligencia para resolver diferentes circunstancias", partió diciendo Demichelis.

Luego, Martín también dijo: "Le costó muchísimo la primera etapa desde lo físico con nosotros, no es lo mismo jugar con chicos de 17 años a la Reserva y muchísimo menos de la Reserva a entrenarse con Primera. A mí me alegra muchísimo por él, los chicos son chicos y hay que acompañarlos en el proceso de evolución. No es por comparación, pero para citar un ejemplo, Julián Álvarez debutó a los 18 años en 2018 y fue titular en 2021, y ahí esta, campeón del mundo y ganó todo".

Más palabras de Martín Demichelis

"A Echeverri lo vamos a disfrutar, no tengan dudas, está predestinado a jugar en River y lo vamos a acompañar sin ninguna duda. Ojalá que cuando vuelva no esté cansado porque se tiene que poner a competir. Como entrenador de River, ex jugador e hincha, sé que el hincha se fue molesto hoy, que no se conforma solo con la clasificación. No estamos festejando nada en el vestuario porque el principal objetivo de hoy era jugar bien, ganar y por ultimo lograr la clasificación", sostuvo el DT.

Para sentenciar, Martín Demichelis afirmó: "Nos está costando mucho romper las defensas en bloque bajo en los últimos partidos, como nos hizo Huracán en el Monumental y hoy Instituto en la mayoría del tiempo. Volvimos a ser los poseedores de la pelota la mayor cantidad de tiempo, 70-30 algo así, lo cual no garantiza ganar. Hemos gravitado poco, a veces la palabra eficacia o contundencia ayuda mucho, no hace falta crear tanto para ganar". Nos faltó lastimar mas, pero les prometo que vamos a seguir esforzándonos al máximo para corregir porque en definitiva el futbol es una sumatoria de detalle".