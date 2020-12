Tobías Martínez volvió a liderar los entrenamientos

Gran inicio de la “Copa Coronación” del TC Pista Mouras en La Plata, y como en la fecha pasada, Tobías Martínez se quedó con el mejor tiempo de la general de entrenamientos, iniciando la actividad de la 9ª fecha en el Autódromo Roberto Mouras, cierre de temporada de la categoría menor del TC.

Con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, el sanjuanino logró su mejor marca en la segunda tanda de entrenamientos, ya que en la primera se ubicó en el tercer lugar con un tiempo de 1:29,973, mientras que en la segunda batería mejoró más de un segundo para marcar un tiempazo de 1:28,787, quedando con el mejor registro del viernes. Aventajó a su escolta Jeremías Olmedo (Torino)por 238 milésimas, rival directo por la lucha en el campeonato, mientras que en el tercer lugar se ubicó Lucio Calvani (Dodge) a 478 milésimas.

“Fue muy positivo el segundo entrenamiento, nos faltó un poco en el primero, pero creo que arrancar el finde así es bastante bueno para el equipo y los mecánicos” comentó Tobías al finalizar la jornada de hoy. “Mañana veremos como se sigue desarrollando la actividad. Va a ser importante una clasifica buena para tratar de estar adelante en las series, donde buscaremos hacer una serie rápida” aseguró el sanjuanino que ya despejó una de las dudas de esta fecha de definición de campeonato, y que respondió el interrogatorio de cómo le caerían los kilos de más al auto. La respuesta es obvia al marcar el “1”: le cayeron muy bien y no afectó su rendimiento.

No hay más estrategia que clasificar lo más adelante posible, y sobre todo no cometer ningún error para estar adelante y no preocuparse por lo que suceda por detrás. “Quiero agradecer el apoyo del Gobierno de San Juan, Red Balderramo, Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, Blanca Paloma Viajes y de mi equipo, Las Toscas Racing, de mi familia y amigos, por el apoyo durante esta temporada en la que gracias a ellos, llegamos a la definición de campeonato” comentó finalmente Tobías, que mañana saldrá a pista en la tercera tanda de entrenamientos a las 11:28, mientras que la clasificación comenzará a las 14:50 hs con transmisión en vivo a través de la TV Pública.