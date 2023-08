"Tocará la lona": Francis Ngannou aseguró que terminará con Tyson Fury

El excampeón de Peso Pesado de UFC, Francis Ngannou, tendrá en frente a Tyson Fury, pero en un combate de boxeo. El africano ha luchado contra algunas adversidades graves no sólo en su carrera de MMA sino también en la vida en general. Superando algunos de esos obstáculos, el mayor desafío en competencia del camerunés será, sin lugar a dudas, la oportunidad de medirse contra uno de los mejores boxeadores del planeta.

"Creo que mis pies son los que más mejoraron. Todo el juego de pies, esa transición de poder. Creo que ha sido muy sorprendente", fue lo que comenzó diciendo Ngannou, en respuesta a las preguntas de TMZ Sports sobre el enfrentamiento con Tyson. Sin lugar a dudas, el camerunés se siente muy confiado en la previa al multitudinario combate de boxeo con el británico.

Publicidad

Por otro lado, Francis aseguró que mandará a la lona a Tyson, a pesar de su historia y fortaleza: "Lo que no importa es lo que dice (Fury). Lo que importa es lo que sucederá en Arabia Saudita y en Arabia Saudita, él va a tocar el lienzo. Te puedo decir eso. Él va a golpear el lienzo. No sé cómo llamas a eso, pero sé que él irá al lienzo. Es bueno para levantarse , pero descubriremos lo bueno que es".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Lo he estado estudiando durante los últimos tres años. He estado en algunas de sus peleas antes. Creo que él debe ser así como también. Es un profesional como que tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero sabe cómo es el trabajo. No dejes que eso te engañe. Estoy solo listo y muy entusiasmado con esta gente", sentenció el excampeón de Peso Pesado de UFC.

El presente de Francis Ngannou

Con contrato actual con la PFL en el futuro previsible como luchador de MMA, Francis Ngannou siente que hará su debut promocional a más tardar en marzo de 2024. Peleó por última vez en enero de 2022, cuando tuvo que defender su título con Ciryl Gane, a quien venció por decisión unánime antes de someterse a una cirugía en una rodilla. Este hecho fue el que lo mantuvo recuperándose hasta principios del 2023.