Tocó las partes íntimas de una menor, le dieron un año y seis meses de prisión condicional

Un joven de 18 años terminó con un año y seis meses prisión condicional luego de “manosear” a una menor de edad mientras esta dormía en la misma casa con él. Además, deberá cumplir normas de conducta si no quiere agravar su pena.

Según consta en el relato judicial, el hecho trascendió el pasado 29 de abril y, tras la denuncia y presentación de pruebas por parte de la Unidad Fiscal a cargo del hecho, tuvo resolución durante la mañana de este jueves, donde el magistrado decidió la pena.

Todo ocurrió durante una noche de abril, cuando F.M.J. (dado que es menor de edad y para proteger su integridad, su identidad no será revelada) de 16 años de edad, se encontraba en casa de su padre durmiendo. Allí también se encontraba G.I.O. (su nombre no será revelado para proteger la identidad e integridad de la víctima) de 18 años.

Fuentes judiciales no revelaron el parentesco entre ambos, si son o familiares o tienen otro tipo de conexión. Lo comprobado fue que durante esa noche, G.I.O. ingresó a la habitación de la menor y y tocó sus partes íntimas sin su consentimiento “por arriba de la ropa”. Tras el hecho, la menor le contó todo a su padre y ambos fueron a hacer la denuncia.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal Anivi (Centro de Asistencia de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas), se pudo comprobar la existencia del hecho y G.I.O. fue llevado ante la Justicia, donde fue condenado a esa pena de prisión condicional, es decir, no irá a la cárcel pero no podrá acercarse a la víctima y deberá, además, cumplir reglas de conducta si no quiere volver ante un juez.