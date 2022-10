¿Todo cerrado? Facundo Campazzo, cerca de otro equipo de la NBA

Facundo Campazzo está en la mira de otro reconocido elenco de la NBA, lo que lo deja en el centro de las miradas. El base puede estar cerca de aceptar una oferta de los Mavericks, donde justamente se encuentra su amigo Luka Doncic. Eso, teniendo en cuenta lo que ha asegurado Marc Stein, comunicador estadounidense con una extensa trayectoria en el universo del básquet norteamericano.

Por lo que se sabe, el Real Madrid, eterno pretendiente del jugador argentino, se quedaría sin sus servicios. Si bien el interés ya es muy ruidoso por parte de la franquicia de Dallas, Campazzo tiene que tomar una decisión con la oferta de una temporada. Además, aseguran que las negociaciones están muy avanzadas y sólo un drástico cambio de planes haría que el jugador no aceptara para poder cumplir su sueño de continuar en la NBA.

¿Dónde jugará Facundo Campazzo?

Sergio Scariolo, quien ganó la Eurocopa de dicho deporte con España, habló con la prensa en las últimas horas fue claro sobre lo que debería hacer el base cordobés. "Le recomendaría que escuche a todo el mundo, pero será él quién tomará la decisión y a veces esta clase de decisiones las tiene que tomar desde el corazón, porque el cerebro da muchas vueltas y busca los pro, los contra, los porque si, los porque no", le dijo al programa Súper Deportivo Radio.

"La única noche de sueño que perdí en mis últimos 20 años fue cuando tuve que tomar la decisión de continuar o abandonar Toronto Raptors. Tenía que comunicar si seguir en la NBA y agradecerle a la Virtus por la oferta o volver a Bolonia. A la mañana siguiente me di cuenta que todo lo que había hecho en mi cabeza no me había aportado nada y decidí que quería volver a ser entrenador y regresar a Italia", aportó luego.

Para cerrar, el italiano también destacó: "Lo mismo le recomendaría a Campazzo. El ya vivió la NBA, sabe que clase de experiencia es. El factor económico es importante, pero no creo que exista una enorme diferencia. Yo escucharía la voz del corazón que siempre te dice: decide lo que te hace feliz. Facundo puede seguir jugando en la NBA, pero ¿en qué rol, equipo, que le hace feliz a Facu?".