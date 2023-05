Todo listo: cuándo pelearán Aljamain Sterling y Sean O'Malley en UFC

En los últimos días, UFC dio a conocer que habrá una mega pelea en muy poco tiempo. Se trata del cruce que tendrá al campeón de Peso Gallo, Aljamain Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC), defenidendo su título contra Sean O'Malley (16-1 MMA, 8-1 UFC). Esta batalla se dará en los próximos meses, por lo que los fanáticos ya se muestran impacientes. De ese modo, todo ocurrirá el 19 de agosto en el TD Garden de Boston.

Días atrás, Sterling, que acaba de defender la corona con éxito ante Henry Cejudo en UFC 288, planea mostrarse en forma para competir en agosto. De esa forma, O'Malley dijo que le quitará el título en esa fecha. Tras escuchar la declaración del campeón, Cejudo (16-3 MMA, 10-3 UFC) llamó a Dana White, presidente de la empresam ofreciéndose para pelear contra "Suga". Sin embargo, eso no ocurrirá.

Al respecto, el propio Dana White habló luego del UFC Vegas 72 del pasado sábado y comunicó: "Henry Cejudo me llama y me dice: 'Este pequeño marica no quiere pelear, aceptaré la pelea. Me estoy tirando el sombrero ahora mismo. Hagámoslo, pelearé contra O'Malley'. Entonces Hunter (Campbell), es mi vecino, viene a mi casa y dice ¿qué está pasando?".

"Y creo que llamamos por teléfono a su gerente y cosas así, es solo que Aljo es uno de esos tipos que simplemente no pueden apartarse de su propio camino. Aparentemente, está listo para la pelea. ¿Por qué dijo eso, quién sabe? La lucha está en marcha. La pelea está absolutamente, positivamente en marcha", aportó luego el mandatario de UFC, dejando en claro lo que ocurrirá a continuación.

Respuesta del campeón de UFC

En el podcast The Weekly Scraps, Sterling aseguró: "Todavía estoy lesionado con las piernas golpeadas. Mi bíceps todavía apesta. Se supone que debo hacerme otra resonancia magnética para eso. Estoy tratando de llegar a esta pelea en agosto. Hemos hablado un poco al respecto e intentaremos ver si podemos lograrlo. Pero mi pierna sigue siendo súper sensible al tacto. Espero no estar arruinando nada al decir eso, pero chicos, acabo de pelear".