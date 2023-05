¡Todo listo! Francis Ngannou firmó contrato para volver a pelear

Tras desvincularse de UFC hace pocos meses, Francis Ngannou firmó contrato con una nueva compañía. El reconocido peleador de Peso Pesado ya tiene todo listo para comenzar con en un nuevo destino. Si bien se lo había vinculado al boxeo últimamente, el camerunés continuará en las Artes Marciales Mixtas. PFL es su nueva casa, sitio en el que posiblemente pelee por el título de la división.

De acuerdo con lo sucedido en las últimas horas, el propio Francis Ngannou dialogó con New York Times y expresó sus sensaciones por este nuevo paso en su carrera. Claro, no se fue de la mejor forma de UFC y dejar el título vacante no fue nada agradable para él, pero no pudo conseguir la mejora salarial que él creía merecer. Sin embargo, los fanáticos lo defendieron por su postura.

Ahora, Francis Ngannou comenzará a pelear en PFL, una compañía de MMA que crece exponencialmente mes a mes. Cuenta con figuras destacadas del deporte y poco a poco tiene más fanáticos. Incluso, logró meterse entre las tres mejores para mucho, quedando por detrás de UFC y Bellator, dos históricas en la disciplina. Sin dudas, el camerunés tendrá mucho para mostrar allí.

Nuevo paso para Francis Ngannou

Sobre su nuevo comienzo en las Artes Marciales Mixtas, Francis Ngannou destacó lo siguiente: "Digamos que todo incluido en mi trato con PFL es más de lo que cualquier otra persona ofreció. Los últimos meses han sido muy interesantes para entender y ver el paisaje, pero estoy muy entusiasmado con este acuerdo con el PFL porque básicamente mostraron lo que esperaba".

"No solo aparecieron como una promoción que buscaba un luchador, sino que realmente llegaron como un socio que ve más valor en ti como persona. Este no es un acuerdo con los atletas. Francis es un ícono hoy en día en el deporte, es el mejor del mundo en lo que hace, pero tiene negocios con la PFL. Estamos en el negocio juntos", agregó el director general de la PFL, Peter Murray, al Times.