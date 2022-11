¡Todo listo! Las primeras palabras de Martín Demichelis como DT de River

El nuevo entrenador de River Plate, Martín Demichelis, ya empezó a dejar su firma con algunos dichos importantes. El exBayern Múnich tuvo una conferencia de prensa en las últimas horas y no se guardó nada. Fue presentado en reemplazo de Marcelo Gallardo e incluso dejó una íconica frase del "Muñeco". Entre tantas cosas, aportó "que la gente crea", enfocándose en el plantel competitivo que tiene el "Millonario".

"Intentaré darle solidez defensiva al equipo, pero no voy a negociar el ir para adelante. Vengo de una cultura donde las transiciones marcan diferencia a nivel mundial. Claro que soy amante de la pelota, pero no de esa posesión que aburre. Intentaremos ser lo más vertical posible, siempre y cuando el momento lo indique. A veces la gente se desespera por querer ir enseguida para el arco", partió diciendo Demichelis.

Publicidad

Luego, Martín acotó: "Cuando hay un 4-5-1 o un 4-4-2 bien bajo, hay que mover hasta encontrar los espacios y los momentos. De eso se trata, de que los jugadores, que son lo más importante, tomen las mejores decisiones. Me preparé durante cinco años para ser entrenador, por eso me formé en España y Alemania, también me capacité el último año en Italia. Tengo muchísima vocación y le dedicaré mucho tiempo a todos los jugadores de primera y reserva".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Martín Demichelis, enfocado en sus objetivos

"Le agradezco a Jorge, Matías y Enzo y a todos los dirigentes e hinchas que me expresaron su confianza. Y gracias a mi cuerpo técnico. Tengo muchísimas palabras de agradecimiento para esta grandísima institución. Junto a mi grupo que se formó por grandísimos humanos, por capacidad, por un grandísimo sentido de pertenencia. Vamos a honrar esta profesión para que River siga por la línea exitosa, de continuidad", resolvió el nuevo DT de River Plate.

Para cerrar, Martín Demichelis afirmó: "Cuando se supo la noticia, recibí un mensaje muy hermoso de una persona muy importante del seno de River que me escribió emocionadamente y me dijo: ‘Nosotros no dejamos la vara muy alta, hicimos un piso y unos grandes cimientos para que ustedes le sigan dando crecimiento al club’. Ya empezamos las conversaciones para lo que será el nuevo armado del River competitivo. Y quiero jugadores que quieran estar acá. Estoy tranquilo enfocándome en lo que viene: hay mucho por hacer y por decidir. Mucho que debatir. Mucho que fundamentar. Pero tranquilo".