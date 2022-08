¡Todo listo! Leandro Paredes dejará el PSG para jugar en otro gigante

El traspaso de Leandro Paredes podría darse en las próximas horas, cambiando a otro gigante europeo. El jugador del París Saint-Germain había tenido varias propuestas para buscar nuevos destinos en los últimos días, pero finalmente se habría decidido por uno. Ahora, cambiaría de liga y se quedaría en el Viejo Continente. Según cuentan desde Italia, estaría todo acordado para que se convierta en refuerzo de la Juventus.

En conferencia de prensa, Christophe Galtier, DT del PSG, informó: “Paredes no formará parte del grupo. Hablé con él al final del entrenamiento. Ha llegado a un acuerdo con la Juve. Su cabeza está en otra parte, falta el acuerdo entre clubes. Tomé la decisión de no meterlo en el grupo para no tener un jugador que pueda salir del club 24 horas después”. Este miércoles, chocarán contra el Toulouse por la quinta jornada de la Ligue 1 de Francia.

Siendo así, la partida de Leandro Paredes le dejará al PSG incorporar un futbolista, el que ya era del deseo de Galtier. Se trata de la figura del Napoli, el español Fabián Ruiz. Al respecto, el DT había dicho: “Quedan poco más de cuarenta y ocho horas antes de que se cierre la ventana de fichajes. Sale algo de información. Fabián Ruiz está muy cerca del PSG , pero también habrá salidas de nuestro lado. Hubiera sido mejor tener a los reclutas lo antes posible. Llevamos mucho tiempo apuntando a los sectores que queríamos fortalecer. Fabián Ruiz, lo habíamos apuntado durante mucho tiempo. Pero por ahora, sigue siendo jugador del Napoli”.

¿Paredes y Di María juntos?

Desde Italia, aseguran desde hace tiempo que la Juventus "necesita un mediocampista central con la experiencia y la trayectoria del argentino Leandro Paredes, que ya fue señalado como transferible por el PSG". Eso fue justamente lo que indicó el diario Corriere dello Sport sobre el elenco en el que milita Ángel Di María. En estos días, el exBoca Juniors armaría sus maletas para emprender viaje a suelo italiano.

"Todo indica que Paredes terminará siendo compañero de su amigo Di María", aportaron también desde el diario italiano. Según lo que informan desde el Viejo Continente, los italianos no estás dispuestos a cerrar por más de 15 millones de euros, aunque eso sería luego. Por el momento, se trataría de un préstamo con opción de compra obligatoria. Siendo así, se puede decir que Leo estará en la Juve por varios años.