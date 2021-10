Todo sobre la ceremonia del Salón de la Fama de la NBA 2021

La nueva temporada de la NBA viene cargada de cambios. Oladipo pasa al Miami, Los Clippers se han hecho con Rondo, Norman Powell se va al Portland y Fournier deja Orlando para pasarse a los Celtics. Estas son algunas de las modificaciones que se realizaron en la NBA Trade Deadline 2021 y que marcarán el futuro tanto de los jugadores como de la temporada 2021-2022.



Pero antes de acudir a la mejores casas de apuestas e intentar adivinar quiénes serán los vencedores de esta nueva temporada, los fans de la NBA tienen una cita ineludible cada año: La ceremonia del Salón de la Fama del Baloncesto (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame).

El evento tuvo lugar el sábado por la noche y coincidió con el 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. En la ceremonia se reunieron algunas de las leyendas del mundo del baloncesto y, como siempre, nos dejó algunos momentos destacables. En este artículo te traemos los aspectos más destacables de esa noche en la que se celebró la clase de 2021.

La gestión del tiempo no es el fuerte de Dandridge

Campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks y los Washington Bullets en la década de 1970, Bob Dandridge fue uno de los grandes de una época plagada de leyendas del juego. Dandridge cautivaba en el escenario, contando anécdotas de su época como jugador y explicaba las lecciones que había aprendido por el camino.

En esta edición, el veterano habló de la gestión del tiempo: "Cuando miro hacia atrás, el 90 por ciento de los jugadores que defendí se encuentran en el Salón de la Fama. No te ilusiona tener que defender a Connie Hawkins, Elgin Baylor y Rick Barry en un periodo de cuatro días. En ese momento no existía la gestión del tiempo o como quiera que se llame”. Por supuesto, esto hizo estallar de risa al público.

Russell, homenajeado como entrenador

Consagrado más como entrenador que como jugador, el legado de Bill Russell en la NBA es honorífico. Russell se unió a John Wooden, Bill Sharman, Lenny Wilkens y Tom Heinsohn en la categoría de élite de entrar en el Salón como jugador y como entrenador.

Al igual que fue un honor para Russell, fue un honor para los Chris Bosh y Chris Webber estar en la misma clase que la estrella de los Celtics. "Ya que estoy aquí tengo que decirlo. Chris Webber, vamos a entrar en el Salón de la Fama con Bill Russell, hermano. Es una locura. Para mí, los jugadores como vosotros erais superhéroes y me pasé cada momento intentando seguir vuestros pasos.”

La influencia de Kobe permanece

Chris Bosh era una estrella emergente en la liga cuando se unió al equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de 2008. El integrante del Salón de la Fama recuerda que quería causar una buena impresión, pero se dio cuenta de que Kobe Bryant fijó el listón.

"Quería establecerme como el líder joven del equipo. El objetivo era ser el primero a la hora del desayuno. Cuando llegué, Kobe ya estaba allí con bolsas de hielo en las rodillas, empapado de sudor. Tardé un minuto en darme cuenta, pero este tipo no sólo estaba despierto antes que yo, sino que ya había hecho ejercicio. Había jugado la final apenas unos días antes y yo llevaba meses de baja y todavía estaba agotado".

"Esa dedicación sólo unos días después de quedarse a las puertas de un campeonato de la NBA. Eso me enseñó algo que nunca he olvidado. Las leyendas no se definen por sus éxitos, sino por cómo se recuperan de sus fracasos”.

Jackson hace historia en Australia

Lauren Jackson era una fuerza allá donde iba. Dominante en la WNBA. Dominante en la WNBL. Dominante en la selección nacional. Considerada como la mejor jugadora australiana, Jackson se convirtió en la primera jugadora australiana en recibir el honor de entrar en el Salón de la Fama.

Webber y Adelman entran juntos en el Salón de la Fama

Chris Webber y Rick Adelman tuvieron que esperar su oportunidad para entrar en el Salón de la Fama y lo hicieron juntos.

Adelman, entrenador de la NBA durante 23 temporadas, llevó a Webber y a los Sacramento Kings a muchas temporadas de éxito. En 2002, ambos lideraron a los Kings con 61 victorias durante la temporada regular antes de caer en siete partidos ante Los Ángeles Lakers en las Finales de la Conferencia Oeste.

Toni recuerda la dura temporada olímpica

Toni Kukoc, uno de los mejores jugadores internacionales que han triunfado en la NBA, se curtió en uno de los ambientes más competitivos que ha visto la liga junto a Michael Jordan y Scottie Pippen.

Los que vieron "El último baile" recordarán que el dúo estadounidense dio una lección a Kukoc en la cancha durante los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Kukoc recordó la experiencia durante su discurso.

"Me gustaría dar las gracias a Michael Jordan y Scottie Pippen por patearme el culo durante los Juegos Olímpicos de Barcelona y motivarme para trabajar aún más duro y convertirme en una parte importante de los Chicago Bulls”.