Tombolini afirmó que Vicentín no presentó propuesta para cancelar deuda con el Banco Nación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El vicepresidente del Banco Nación, Matias Tombolini, afirmó hoy que la empresa Vicentín no presentó propuesta alguna para cancelar la deuda que mantiene con el Banco Nación, que alcanza los 18 mil millones de pesos en créditos de prefinanciación de exportaciones.



En diálogo con radio 10 desde Necochea, Tombolini afirmó que la cerealera Vicentín "desde septiembre no paga un dólar", y cuestionó que la empresa esgrima que el tipo de cambio la complicó pese a que "tuvo récord de ventas el año pasado".



Si bien Tombolini aclaró que "no nos causa ninguna gracia que Vicentín esté en una situación como esta", afirmó que desde la empresa "no manifestaron ninguna propuesta concreta de pago".



"Yo quiero que Vicentín pague", aseguró el vicepresidente de la centenaria institución estatal, y no descartó que agotados los procesos administrativos internos "termine interviniendo la justicia".



En relación con estos créditos por un total de más 18 mil millones de pesos otorgados a una sola empresa durante la gestión de Javier González Fraga, en el gobierno de Mauricio Macri, Tombolini remarcó que "el Banco Nación tiene que ponerle el hombro a la pequeña y mediana empresa".



Sobre la situación de institución, destacó el hecho de que el presidente Alberto Fernández designó como titular a Eduardo Hecker.



"Alberto puso a uno que sabe de verdad. el banco está para atender a los heridos de la crisis, y quienes son? , la pequeña y mediana empresa", concluyó Tombolini.