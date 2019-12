Tottenham cortó la racha de Wolverhampton y se metió en la quinta posición

Tottenham, con el arquero argentino Paulo Gazzaniga como titular, venció hoy por 2-1, como visitante, a Wolverhampton, que llevaba once partidos invicto, y se metió en la quinta posición de la liga Premier inglesa.



El brasileño Lucas Moura (8m. PT) y Jan Vertonghen, en el primer minuto de descuento, marcaron los goles para el equipo dirigido por el portugués José Mourinho, quien dispuso la presencia del arquero Gazzaniga desde el comienzo y el ingreso de Juan Foyth sobre el final del partido válido por la 17ma.



El rosarino Giovani Lo Celso se quedó en el banco de suplentes de los "spurs", que cortaron la racha de once partidos invicto de Wolverhampton y treparon a la quinta posición de la tabla de posiciones que lidera Liverpool.



Por otro lado, Manchester United empató con Everton por 1-1, como local, y desperdició la oportunidad de quedar en el puesto que ahora se adueñó Tottenham.



Desde las 13.30, Manchester City visitaba a Arsenal con la necesidad de ganar para no alejarse de los primeros puestos.



La fecha se cerrará mañana desde las 16.45 con Crystal Palace ante Brighton.



Principales posiciones: Liverpool 49 puntos; Leicester 39; Manchester City 32; Chelsea 29; Tottenham 26; Manchester United y Sheffield 25.