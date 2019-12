Totthenham empató con Norwich, el último en la Premier League

Tottenham Hotspur igualó hoy por 2 a 2 como visitante ante Norwich City, último en la tabla de posiciones, por la fecha 20 de la Premier League, la máxima división del fútbol inglés.



Tottenham, que tuvo como titulares al arquero Paulo Gazzaniga y Giovani Lo Celso (reemplazado a los 29 minutos del segundo tiempo por Eric Lamela), se mantiene en el quinto lugar de la tabla, a 22 puntos del líder Liverpool. En Norwich jugó el marplatense Emiliano Buendía.



En tanto, West Ham, con Manuel Lanzini como titular (Pablo Zabaleta estuvo entre los supĺentes pero no ingresó), cayó como local frente a Leicester por 2 a 1. Leicester es el escolta del Liverpool, el campeón del Mundial de clubes, a 10 unidades.



Otros resultados de hoy: Brighton And Hove 2-Bournemouth 0; Newcastle 1-Everton 2, Southampton 1-Crystal Palace 1 y Watford 3-Aston Villa 0.



Más tarde jugarán Burnley-Manchester United y mañana completarán Arsenal-Chelsea (11.00); Liverpool-Wolverhampton (13.30); y Manchester City-Sheffield (15.00).







-Posiciones-



Liverpool 52 puntos; Leicester 42; Manchester City 38; Chelsea 32; Tottenham y Wolverhampton 30; Sheffield United 29; Manchester United 28; Crystal Palace 27; Everton y Newcastle 25; Arsenal y Burnley 24; Brighton And Hove 23; Southampton 22; Bournemouth 20; West Ham 19; Aston Villa 18; Watford 16; y Norwich 13.