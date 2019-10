Trabajadores del Teatro Argentino advirtieron que no participarán de ópera por situación edilicia

El Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata advirtió hoy que no participará de las funciones de la ópera "Cavalleria Rusticana", a realizarse el 8 y 10 de noviembre, ni de las audiciones de contratación de personal, por "innumerables motivos de seguridad, salud e higiene, técnicos y artísticos". "No podemos participar de la ópera en estas condiciones, la suspensión o cualquier decisión con llevar adelante o no la ópera es potestad de las autoridades, que son las que deben definir qué se hace", dijo a Télam Hugo Ponce, integrante del coro estable y delegado de ATE. Agregó que desde el coro se pide que si se decide continuar con la ópera "se haga en las condiciones de un teatro de producción propia, y con condiciones de seguridad edilicia para los trabajadores y los espectadores". "Un teatro de producción propia tiene cuerpos que permiten que todo lo que se ve arriba del escenario sea producido, diseñado y fabricado por los propios talleres, y ese es el caso del Teatro Argentino, que es un teatro de producción propia", apuntó. Ponce explicó que las autoridades han sido notificadas de la decisión tomada por el cuerpo tras varios reclamos, y mediante un comunicado el cuerpo que integra el coro advirtió que ahora, "toda responsabilidad por la convocatoria a dichas audiciones para la realización de la misma recae exclusivamente sobre la Dirección Artística del Teatro Argentino de La Plata". En un comunicado, los trabajadores detallaron que la Sala Alberto Ginastera fue cerrada en 2017 para realizar trabajos en el escenario de tipo técnico, seguridad, renovación de maquinaria escénica y de pisos, pero "nada de lo presupuestado en su momento para estos arreglos fue realizado al día de la fecha". "En los subsuelos donde se encuentran los talleres y las salas de ensayo del personal técnico y artístico, las instalaciones sanitarias están mayormente clausuradas, y los sistemas de refrigeración, calefacción y circulación de aire no funcionan y se generan condiciones laborales insalubres", dice el texto en el que agregan que "los cuerpos artísticos ensayan en el segundo subsuelo del edificio". En cuanto a lo edilicio, denuncian que "las cargas de los matafuegos se encuentran vencidas desde hace años, la red de incendio y las luces de emergencia no funcionan" y que el "sistema de generación eléctrica de emergencia no tiene presupuesto asignado para funcionar adecuadamente, por lo cual ante un corte de energía podrían producirse inundaciones en el tercer y cuarto subsuelo, generando riesgo de vida en el personal que allí desempeña sus funciones".