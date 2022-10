La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) puso en estado de alerta a todo el personal jerárquico, profesional y técnico de las minas Veladero y Gualcamayo debido a la falta de respuestas de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) por cuestiones relacionadas con el salario y al convenio de trabajo homologado en el 2021. En este sentido, el principal reclamo de 500 empleados de dos de las minas más importantes de San Juan, así como también de proyectos mineros de Santa Cruz, es la reconstrucción de la pirámide salarial y el pago del 1% de antigüedad para este tipo de trabajadores. Si esto no se cumple, la agrupación amenaza con llevar a cabo medidas de fuerza para la semana que viene.

DIARIO HUARPE habló con Marcelo Mena Muñoz, secretario general de Asijemin, quien comentó cuáles son los fundamentos de este reclamo. El primero y principal es el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, firmado en el 2018 y homologado recién en el 2021.

Publicidad

De esta situación devienen otras particulares, como lo es el pago del 1% de antigüedad de los trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos, suma que hasta el momento no ha sido pagada.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La otra cuestión es mantener la pirámide salarial dispuesta en el convenio. Esto quiere decir que el último trabajador jerárquico de la pirámide (aquel que tiene personal a cargo) debe cobrar como mínimo un 10% más que el empleado que no tiene la misma responsabilidad. Conforme explicó Mena, actualmente la brecha entre ambos escalafones en algunos casos no llega al 5%.

“Sí o sí necesitamos que empiece a implementarse el convenio que firmamos en el 2018. Necesitamos las categorías y los básicos de manera urgente”, explicó el secretario general.

Mena indicó que, en relación con estos reclamos, las negociaciones con la CAEM no dieron sus frutos y que la entidad no brinda respuestas. Por este motivo “estamos esperanzados con poder dialogar directamente con las empresas para adaptar el convenio a la situación particular de cada una”.

Si para el próximo lunes no hay respuestas, los 500 trabajadores jerárquicos de Veladero y de Gualcamayo harán un paro de por lo menos 24 horas. Hasta entonces se encuentran en asamblea permanente.

Publicidad

Mena explicó que entiende que hay cuestiones básicas de la mina que no pueden parar de realizarse, ya que si lo hacen podrían generar un daño irreversible al medioambiente o a la propiedad privada. Sin embargo, no llevarán a cabo ningún tipo de actividad productiva que ocasione beneficio económico.

“No estamos entrando a un conflicto porque sí, tenemos razones para hacerlo. Por eso vamos a hacer guardias mínimas que impidan la generación de impacto ambiental, pero no vamos a hacer nada productivo. A nosotros todo esto nos perjudica económicamente y contra eso vamos a ir”, concluyó Mena.

De esta manera, los trabajadores jerárquicos de dos de las minas más importantes de la provincia podrían realizar un paro sin precedentes si la situación económica no se soluciona para el próximo lunes. Hasta tanto, los empleados están en asamblea permanente.