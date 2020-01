Tractorazo y acto en Salliqueló contra retenciones e impuestos al sector

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco, sostuvo que "el Gobierno le está dando la espalda nuevamente al campo y probando el mismo error que nos condujo a esta situación" y señalo que "estamos probando las mismas recetas".



Velazco habló durante una asamblea de productores de la localidad bonaerense de Salliqueló y aledañas que realizaron hoy un tractorazo y un acto en contra de las retenciones e impuestos para el sector.



Los productores agropecuarios a bordo de distintos tractores se movilizaron esta mañana hasta el centro de la localidad, lugar en el que se llevó a cabo un acto y del que además de Matías de Velazco participó el presidente de la Asociación Rural local, entre otros.



Ante los productores de Velazco dijo que "Nación sube exageradamente las retenciones, cuando el presidente (Alberto Fernández) dice que no es una suba que es una actualización, todos saben que eso no es cierto porque ningún político va a hacer un cambio para recaudar igual o menos sino que lo hace para recaudar más".



"Este cambio brutal que hemos tenido de las retenciones la lógica consecuencia de ésto va a hacer es una menor producción, va a ver productores que queden fuera del sistema por la incidencia del flete en los puertos pero también deja afuera a productores de zonas marginales", expresó.



El titular de Carbap dijo que "mañana en la provincia está entrando en la Legislatura el proyecto fiscal impositivo donde nos desayunamos un aumento importante en impuesto inmobiliario, también un revalúo fiscal y de tasas portuarias de ingresos brutos en movimientos portuarios".



"Eso lo pagamos nosotros los productores porque es un impuesto dentro de la cadena y el gobierno tiene que ser consciente de eso", expresó.



Para de Velazco "estamos ante un Estado no sólo éste gobierno sino que lleva décadas en la Argentina que no ve la realidad, un Estado que nos acusa de oligarcas pero no existen esos grandes terratenientes".



"Sepan ustedes que la mayor producción de la Argentina se lleva con pequeños y medianos productores, ese ese el verdadero corazón productivo", dijo.



También el presidente de la entidad agropecuaria sostuvo que "el Gobierno le está dando la espalda nuevamente al campo y probando el mismo error que nos condujo a esta situación, estamos probando las mismas recetas".



"El campo ha colaborado con todo el gobierno, estamos peleando por una visión del país que tiene que ser dedicado a la producción y que no se nos caigan más productores", afirmó.



Por último dijo que "desde las entidades estamos abiertos al diálogo, no se corta, los puentes los mantenemos y estamos trabajando para que corrijan este sentido que le está poniendo el Gobierno".